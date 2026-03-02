Se jugaron este pasado domingo los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Provincial masculina que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe). Se definieron los ocho clasificados a cuartos de final entre los cuales se dieron algunos resultados que fueron sorpresa y otros candidatos siguen en carrera.

Esperanza de Rincón de Los Sauces y Sociedad Estudiantil de Chos Malal dieron la nota, mientras que Maronese, Independiente y Alianza avanzaron a la siguiente instancia en el primer torneo de fútbol local del año.

En el Oeste neuquino, se recuperó Maronese, tras haber perdido en Zapala, el Dino se mostró mejorado y fue contundente para darle vuelta la serie a Unión en la capital. Fue 3 a 1 para el equipo tricolor, que ganó con goles de Joaquín Celedón, el formoseño Jorge Armando Piñero Da Silva y Oscar Retamal. El descuento de Braian González no le alcanzó a la visita, que cayó 3 a 2 en el global.

Maronese será rival de Independiente de Neuquén, que superó 2 a 0 a Andacollo con un doblete de Mauricio Villa, uno en cada tiempo, en La Chacra. El global de 3 a 1 lo puso a los de Gustavo Coronel en la siguiente instancia, donde se repetirá un duelo que ya se dio en el último Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Pacífico le había ganado a Esperanza 2 a 0 la ida como visitante, pero en Mitre y Agote el resultado fue para los de Rincón de Los Sauces por los goles de Bautista Pávez y Alexis Ocampo. En los penales, los del norte de la provincia, se impusieron 4 a 3 y se llevó la clasificación dando la primera sorpresa de la tarde.

Foto: Neuquén Deportivo

La otra gran sorpresa de la tarde la dio Sociedad Estudiantil de Chos Malal que también desde los doce pasos dejó afuera a Patagonia en la Ciudad Deportiva. El local ganó el partido 2 a 1 por los goles de Bautista Retamozo y Thiago Trinidad, ambos de penal, en tiempo adicionado llegó el descuento de Pablo Albarrán, se definió por penales y allí prevaleció el equipo de la primera capital provincial de Neuquén.

La goleada de San Patricio del Chañar fue tan abultada que es la más grande de los últimos años en Lifune. Fue 12 a 1 sobre Manzano Amargo, con un triplete de Bernardo Deliso y otro de Lucas González. El global de esa serie terminó 20 a 2, un marcador que cuando comenzó la Copa era sabido que se podía dar teniendo en cuenta las diferencias de jerarquía que hay entre algunos planteles.

El en el Coloso Álvaro Pedro Ducas del barrio Ruca Quimey, Alianza de Cutral Co también goleó con su 8 a 1 sobre Embajador de San Martín de los Andes. Se destacó Alejandro Díaz con tres tantos para el Gallo, que acumuló un 11 a 1 en el global.

Petrolero Argentino se impuso nuevamente ante Deportivo Confluencia. Fue 3 a 1 en Plaza Huincul producto de los goles de Marcelo Muñoz, John Ramírez y Agustín Muñoz y también logró su clasificación en forma holgada.

El ascendido Río Grande fue muy superior a la Asociación Deportiva Centenario en el Gigante Vicente Consoli del barrio Sarmiento en La Colonia. Se impuso por 3 a 0, con tantos de Maximiliano Román (2) y el restante de Patricio Dalino para llegar a cuartos con el global de 4 a 0.

Foto: Neuquén Deportivo

Cruces de Cuartos de Final

La llave será a un solo partido en cancha neutral, y no se jugará el fin de semana venidero ya que la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) se adhirió al paro que convocó la Asociación del Fútbol Argentino aduciendo una persecución del gobierno nacional para los "popes" de AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Los encuentros, cuando se definan día y horario, Independiente vs. Maronese, Esperanza de Rincón de Los Sauces vs. Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Alianza de Cutral Co vs. Río Grande y Sociedad Estudiantil de Chos Malal vs San Patricio de El Chañar