La Selección argentina llegó a Córdoba y desató una verdadera fiesta. En la previa de su último compromiso amistoso del año frente a Costa Rica, una multitud de hinchas se acercó para recibir al plantel de Lionel Scaloni y demostrarle todo su cariño. Banderas, camisetas, celulares y cánticos acompañaron la llegada de los campeones del mundo, que tuvieron un gesto especial con quienes se acercaron a saludarlos.

Lejos de pasar de largo, varios futbolistas se tomaron unos minutos para acercarse a los simpatizantes, firmar camisetas y sacarse fotografías. Una respuesta que despertó todavía más entusiasmo entre los fanáticos y convirtió la recepción en uno de los momentos más emotivos de la previa.

Uno de los grandes protagonistas fue Emiliano Dibu Martínez. El arquero recibió una ovación especial y los hinchas hicieron escuchar su clásico cántico: "Olé, olé, olé, Dibu, Dibu". Su regreso al arco argentino, después de superar la fractura de mandíbula, también generó una enorme expectativa.

Otros de los más buscados fueron Julián Álvarez y Enzo Fernández, quienes se acercaron a firmar camisetas, incluso algunas de River, en medio de la multitud. También tuvo su momento Nico Paz, una de las caras nuevas que despierta ilusión en el seleccionado. El joven mediocampista protagonizó una de las escenas más curiosas cuando un hincha le acercó un bebé para que se sacara una fotografía.

La Scaloneta quiere despedir el año con una sonrisa

El cariño recibido en Córdoba llega en un momento especial para el seleccionado argentino, que tendrá esta noche su última presentación del año frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El equipo de Scaloni buscará cerrar el calendario con una victoria después del traspié frente a Uruguay en la Bombonera. Más allá del resultado, el encuentro también servirá para continuar probando variantes y darle rodaje a algunos futbolistas que buscan consolidarse dentro del grupo.

Probable formación de Argentina

La probable formación de Argentina tendría a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Córdoba ya hizo su parte y recibió a la Selección como lo que es: un equipo que despierta pasión en cada rincón del país. Ahora, la expectativa se traslada al Kempes, donde la Scaloneta buscará regalarle una última alegría a sus hinchas antes de cerrar el año.