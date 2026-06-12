Luego de que México y Sudáfrica dieran comienzo al Mundial 2026, con victoria del dueño de casa por 2 a 0, la fecha inaugural del Grupo A se completa en la ciudad azteca de Guadalajara con el empate transitorio en cero entre Corea del Sur y República Checa. .

Los surcoreanos, en su undécima Copa del Mundo consecutiva, buscarán tres puntos que los posicionen de buena manera para el objetivo de llegar a 16vos de final mientras que los checos persiguen el mismo objetivo.

Corea del Sur consiguió el boleto a esta Copa del Mundo con bastante antelación, al quedarse con el Grupo B de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). En sus últimos duelos de preparación consiguió victorias por 5-0 ante Trinidad y Tobago y un escueto 1-0 frente a El Salvador 1 a 0. Su máxima figura es Son Heung-min, que brilló en Tottenham y a sus 33 años es una de las tantas estrellas que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos jugando para Los Angeles FC.

Son llega a su cuarto Mundial buscando dar la sorpresa con Corea del Sur. (Foto: Reuters)

El camino de República Checa fue algo más complejo. Se ubicó segundo en el Grupo L de las Eliminatorias UEFA por detrás de Croacia y fue uno de los que entró por el Repechaje UEFA a la cita mundialista. En esos dos partidos, primero le ganó a Irlanda por penales y luego repitió la fórmula para superar a Dinamarca. Al igual que su rival de turno, el equipo liderado futbolísticamente por el goleador Patrik Schick salió victorioso en los dos partidos de preparación para la Copa del Mundo: le ganó a Kosovo 2-1 y a Guatemala 3-1 y anhela clasificarse a 16avos en un grupo muy parejo.

La que inician esta noche será la segunda participación mundialista de la República Checa como independiente. Su único registro previo fue en Alemania 2006, donde no logró superar la fase de grupos. Sin embargo, como parte de su historial deportivo no se puede dejar atrás la historia construida por Checoslovaquía que marcó presente en ocho citas.

Formaciones

Corea del Sur: Kim; Han-beom, Min Jae, Gi-hyuk; Young Goo, Inbeom, Paik, Tae seok; Kang in, Jae sung; Son. DT: Hong Myun-Bo.

República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick. DT: Miroslav Koubek.

Árbitro: Amin Omar, Epigto.

Estadio: Akron, Guadalajara. México.