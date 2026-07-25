Se disputó la clasificación de cara al Gran Premio de Hungría, competencia correspondiente a la fecha 11 del Calendario 2026 de la Fórmula 1. Franco Colapinto partirá 13, luego de un fin de semana complicado, con poco rodaje en las prácticas, y recuperación positiva dentro de la Q 1 y Q2.

Ausente en la práctica 1, producto de cederle su butaca al juvenil Pol Aaron, luego giro apenas unos minutos en la segunda práctica producto de un accidente, y pudo recuperar andar en el PF3. Con este panorama, Colapinto salió a pista a clasificar, quedando en el puesto 13, y muy cerca de Gasly, compañero de escudería.

“Creo que estábamos para más, es lo que hay. Ayer no gire, asique fue una lástima porque el auto está fuera de la ventana que a mí me gusta” dijo el piloto de Alpine, luego de la clasificación, agregando además que “No pude poner el auto como me gusta a mí, me encontré todo muy de golpe y tarde, pero hicimos un gran trabajo para recupéranos. La Q2 no fue buena, no hicimos un buen trabajo con la goma. Una pena porque eso está fuera de mi control y en lo personal hice un buen trabajo en recuperarme. Mañana iré para adelante”.

Así mismo analizó la carrera del domingo, donde buscará hacer otro gran trabajo en pista; “el objetivo está claro, trataremos de largar bien e ir para adelante. Es difícil pasar, asique tendremos que gestionar bien la goma, espero que sea un buen día” dijo, sosteniendo que está en espera de las mejoras para el auto, de cara a la segunda mitad del año.

La fecha 11 se disputa en Hungaroring, circuito que fue construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar, similar a Montecarlo. Tiene una longitud de 4.381 kilómetros, 14 curvas, y un total de 70 vueltas para el Gran Premio del domingo, que dará inicio desde las 10hs.