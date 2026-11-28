Los minutos previos al inicio de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y los brasileños de Palmeiras de San Pablo se vieron empañados por lo que fueron corridas, disturbios y balas de goma en las inmediaciones del Estadio Centenario en Montevideo, en el marco del ingreso de los hinchas argentinos.

Alrededor de una hora antes del inicio del partido, un cruce entre los hinchas argentinos y la policía uruguaya derivó en algunas corridas, disparos de balas de goma y hasta el ingreso de un camión hidrante y la policía montada. Según relataron los testigos, la situación se suscitó luego de una extensa espera de casi dos horas a plena luz del sol, con un calor sofocante.

Así, algunas personas descompuestas y el malestar general del público hicieron que éstos exijan que se habilite el ingreso y allí comenzaron los empujones.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y apenas duró un puñado de minutos, pero lo cierto es que las quejas de los hinchas se hicieron presentes. Algunos, en diálogo con TyC Sports, explicaron que las demoras ya se habían dado en el ingreso por Aduana y, luego, en el estadio. Otros añadieron que algunas familias fueron separadas en los accesos, por lo que se quedaban entre los retenes esperando a sus familiares.

El mayor foco de conflicto se dio en el último retén previo al acceso al estadio. Así, luego de los minutos de tensión, el ingreso se reanudó y los hinchas pudieron entrar. Pero lo cierto es que algunos explicaban que más de 10 mil personas, presuntamente sin entradas, todavía estaban fuera del Centenario.