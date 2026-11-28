La ilusión de conquistar América volvió a movilizar a todo un pueblo. Estudiantes de La Plata llegó a Montevideo acompañado por una multitud de hinchas que transformaron las calles de la capital uruguaya en una verdadera fiesta albirroja, en la previa de la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará en el Centenario desde las 17hs.

La denominada "Marea Pincha" protagonizó una de las movilizaciones más importantes de los últimos años para un equipo argentino en el exterior. Se estima que alrededor de 35.000 simpatizantes viajaron a Uruguay para estar cerca del equipo en una jornada que puede quedar grabada en la historia de la institución.

La organización del viaje tuvo una dimensión extraordinaria. El club dispuso 121 colectivos que partieron desde el estadio UNO, en La Plata, trasladando a más de 6.500 hinchas. A esa movilización se sumaron miles de personas que eligieron viajar en autos particulares, aviones y embarcaciones.

En Montevideo, los hinchas argentinos hacen su propia fiesta.

Pero la fiesta no se limitó al estadio Centenario. El Parque Rodó y distintos sectores de Montevideo se convirtieron en puntos de encuentro para los simpatizantes, que llevaron sus banderas, camisetas y canciones para acompañar al equipo.

Además, el Fan Fest preparado para la final recibió a quienes viajaron sin entrada, con la posibilidad de seguir el encuentro en una pantalla gigante y vivir la previa junto a otros hinchas.

El escenario elegido también tiene un significado especial para Estudiantes. El estadio Centenario fue protagonista de una de las páginas más importantes de su historia: allí conquistó la Copa Libertadores de 1968 frente a Palmeiras. Casi seis décadas después, el Pincha regresó a Montevideo con el sueño de volver a levantar el máximo trofeo continental. Esta vez, con una multitud detrás y la ilusión de alcanzar su quinta Libertadores.