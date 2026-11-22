La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió esta semana que el juez federal Daniel Rafecas quede a cargo de la investigación por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales informaron que el máximo tribunal compartió el criterio de la Fiscalía que sostuvo que el expediente debía salir del juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que era el tribunal que los presuntos testaferros de Toviggino querían tener.

Así, la Corte Suprema le puso punto final a una discusión que llevó un año sobre qué juez debía investigar el caso. En ese tiempo la causa estuvo paralizada. Lo hizo con el voto unánime de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En una dura crítica, la Corte consideró que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de mantener la causa por la mansión de Pilar en manos del juez de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, constituyó una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia”. Para los ministros, la resolución afectó gravemente la garantía constitucional del juez natural y se apartó de las pruebas reunidas en el expediente.

El máximo tribunal sostuvo que la investigación no se limita a la compra de la mansión atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sino que comprende “una pesquisa compleja de lavado de activos”, mediante un presunto entramado societario y financiero. La Corte advirtió que el inmueble fue solamente “el primer indicador patrimonial” de una operatoria más amplia, que incluye movimientos de fondos, sociedades comerciales, vehículos de alta gama y posibles circuitos financieros internacionales vinculados con la AFA.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia estarían complicados con el cambio de juez en el caso de la mansión de Pilar

Además, los jueces cuestionaron que Casación hubiera utilizado exclusivamente la ubicación de la propiedad en Pilar para justificar la competencia de González Charvay. Destacaron que la mayor parte de las operaciones sospechosas estaba vinculada con la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba la sede de la AFA, en Viamonte 1366/76. También señalaron que los camaristas omitieron analizar argumentos relevantes del fiscal Mario Villar y concluyeron que “el decisorio apelado no cumple con la exigencia” de fundamentar razonablemente las sentencias conforme al derecho vigente y las pruebas del expediente.

Finalmente, la Corte sostuvo que, como la investigación todavía se encuentra “en una etapa preliminar”, correspondía que “la justicia federal que previno” continuara con las actuaciones por razones de economía procesal. Por eso, hizo lugar al recurso de queja de Villar, anuló la sentencia de Casación y declaró competente al Juzgado Federal N.º 3 de Comodoro Py, a cargo de Daniel Rafecas. De esta manera, González Charvay perdió el control de la investigación por la mansión atribuida a Toviggino.

Cuando la propiedad fue peritada, los técnicos judiciales sostuvieron que el valor de la casa era de 16.954.000 de dólares. A eso le sumaron 3.861.100 de la moneda americano por los 54 autos que allanaron en la mansión.

El expediente volverá al primer magistrado que tuvo la causa. Rafecas allanó el 12 de diciembre del año pasado la propiedad y de allí secuestró 54 autos de lujo y colección e indicios que marcaron que la propiedad es de Toviggino: había un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central -del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, con su nombre.

La Cámara Federal de Casación Penal había ordenado en agosto pasado que la causa pase al juzgado de Campana porque es el que tiene jurisdicción sobre Pilar, donde está la propiedad. Pero los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que en la causa se investiga "una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”.

Pero los magistrados resaltaron que las empresas, sociedades y la AFA tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires: “Varias de las personas jurídicas involucradas registraban domicilios legales u operativos en esta ciudad, y la Asociación del Fútbol Argentino —entidad alrededor de la cual se habría estructurado parte de la hipótesis investigativa— también poseía su sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (calle Viamonte 1366/76 de esta ciudad)".

La Corte agregó que "Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación". "La vinculación de esa jurisdicción con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble, el cual estaría inscripto a nombre de personas que se sospechan testaferros de los verdaderos autores del delito, pero no sirve para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis delictiva consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero", resaltaron los jueces.

Para los magistrados la decisión de Casación de enviar el expediente a Campana afectó “modo severo e inequívoco” la garantía del juez natural y “omitió deliberadamente” los argumentos que había planteado el fiscal general Mario Villar que objetó que la causa se investigue en Campana.

Este es el segundo fallo en menos de un mes en el que la Corte resuelve sobre causas de la AFA. A principios de noviembre, el máximo tribunal sostuvo que debe ser la justicia nacional y no la de Campana la que tramite una causa por presunto fraude en la AFA.

En la causa, que se inició en diciembre del año pasado con una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica, se investiga si se cometió el delito de lavado de dinero en la compra de mansión. La propiedad está a nombre de “Real Central”, una sociedad de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pero ninguno tiene la capacidad económica para comprarla. Pantano fue dirigente de la AFA.

La propiedad Tiene 105 mil metros cuadrados, helipuerto, cancha de paddle y un galpón donde se encontraron 54 autos de lujos y colección cuando fue allanada por Rafecas.

Todos los indicios que se recogieron hasta ahora apuntan a Toviggino como su dueño. No solo por el bolso y la plaqueta. Los autos que había en la propiedad tenían cédulas azules –que permiten manejarlos- a nombre de familiares del tesorero de la AFA y los Telepase eran pagados por una tarjeta de crédito de la AFA a nombre de Pantano. Esa tarjeta registrada gastos por 50 millones de pesos por meses.

El segundo juez del caso, el del fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky, planteó como hipótesis que la propiedad podría haber adquirida con fondos de la AFA a través de una defraudación a la entidad.

Desde el comienzo, la defensa de Pantano y Conte –los únicos presentados hasta ahora- reclamaron que la causa pase a Campana. La Cámara Federal de San Martín le dio la razón, luego se la quitó la Cámara en lo Penal Económico pero en agosto pasado un fallo de Casación remitió otra vez el expediente a Campana.

En su resolución de este jueves, los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti resaltaron los argumentos del fiscal de Casación Villar que objetó la decisión de Casación.

“La cámara de casación, al reseñar el recurso del fiscal general Villar, reconoció que el Ministerio Público había planteado la existencia de elementos objetivos que, a juicio del órgano fiscal, eran suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que debía investigarse en el fuero de excepción de esta jurisdicción, pero omitió deliberadamente analizar sus argumentos", sostuvieron los jueces.