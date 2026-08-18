Luego del alivio que significó el triunfo ante Argentinos Juniors del fin de semana, River se prepara para visitar Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para este duelo, Eduardo Coudet tendrá la gran dificultad de las ausencias de Gonzalo Montiel y el neuquino Marcos Acuña, ya que además no puede contar con sus reemplazantes naturales, que se quedaron afuera de la lista para esta instancia de la competencia.

El Chacho no podrá contar con sus laterales titualres, y tiene en mente un equipo con varias modificaciones en la defensa, producto de las bajas y de que tanto Giovanni González como Francisco Ortega no están inscriptos para disputar esta instancia de la Sudamericana. Pese a que se rumoreó que podría optar por una línea de tres, finalmente la "solución" sería ubicar a Lucas Martínez Quarta como lateral derecho y que Facundo González ocupe el sector izquierdo. También fue convocado por primera vez el juvenil Ángel Yutiel Susano, marcador de punta derecho de las inferiores.

Martínez Quarta será el lateral derecho por la baja de Montiel.

Recordemos que Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo durante el triunfo ante Argentinos Juniors, y aunque espera llegar al fin de semana ante Vélez, no podrá jugar ante Independiente Santa Fe. Por el lado de Acuña, el Huevo todavía se recupera de un desgarro en su isquiotibial derecho que lo sacó del partido por la segunda fecha del Torneo Clausura ante Gimnasia (LP).

Pensando en el resto del once, Coudet armaría el medio con Aníbal Moreno y Tobías Andrada, en tanto que Thiago Almada volvería a ser titular después de su debut ante Argentinos Juniors, conformando la mediapunta con Ángel Correa y Joaquín Freitas, aunque la duda está si darle ingreso a Fausto Vera en el medio por el juvenil. En ataque, Rafael Santos Borré reemplaza a un Lucas Beltrán que no fue incluido en la lista de buena fe para esta instancia de la Sudamericana.

El posible equipo de River

De esta manera, y con los mencionados parches en la última línea, el equipo que Coudet alinearía mañana en el El Campín de Bogotá estaría compuesto por Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas o Fausto Vera y Rafael Santos Borré.