Ya finalizada la jornada de partidos de hoy, la goleada de Bélgica a Estados Unidos confirmó que ya no queda ningún anfitrión en el Mundial 2026. En el Lumen Field de Seattle, los belgas le pusieron fin a la ilusión estadounidense con un 4-1 incontestable que barrió al principal dueño de casa junto con México, que ayer cayó ante Inglaterra, y Canadá, que había perdido el domingo ante Marruecos, hacia la salida de la Copa del Mundo.

Después de haber ganado el Grupo D registrando una victoria por goleada ante Paraguay por 4-1, otro éxito ante Australia por 2-0 y una derrota agónica por 3-2 frente a una ya eliminada Turquía, el conjunto estadounidense había desplegado una sólida performance ante Bosnia que hacía imaginar otro desenlace para los conducidos por Mauricio Pochettino. No obstante, en un partido ya signado por la polémica decisión de FIFA de revocar la tarjeta roja del delantero Folarin Balogun, todo lo que pudo fallarle le falló a un elenco que hoy mostró su peor cara.

Pochettino se responsabilizó por la eliminación por goleada de EEUU ante Bélgica.

Ya desde el principio los belgas aprovecharon una mala actuación defensiva y se pusieron arriba por Charles De Ketelare, que luego de un empate de Estados Unidos que no se condecía con el trámite apareció para, de cabeza, poner el 2-1. Pero el golpe de nocaut llegó en el segundo tiempo: un blooper insólito del arquero Matthew Freese derivó en el 3-1 de Hans Vanaken que hirió de muerte a los locales. Para colmo, cerca del final, Romelu Lukaku completó el 4-1 que sentenció el duelo y le dio un final triste a un equipo que se ilusionaba con una actuación histórica.

México, anclado en el lugar de siempre

A pesar de terminar una fase de grupos perfecta, ganando tres sobre tres (2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa) y sin recibir goles, el desafío mayor para el Tri llegó en los duelos de eliminación directa. El equipo de Javier Aguirre jugó un muy buen partido y superó sin atenuantes a Ecuador y lograba por fin llegar a ese "quinto partido" que no alcanzaba desde 1986. No obstante, el obstáculo era el mismo debido a la ampliación de este Mundial.

El duelo ante Inglaterra mostró que, a pesar de buenas actuaciones como la del prometedor Gilberto Mora, sus goleadores Raúl Jiménez y Julián Quiñones o el extremo Roberto Alvarado, todavía los aztecas están muy lejos de medirse a una potencia. Los Three Lions se pusieron arriba en una ráfaga, ampliaron la ventaja pese al descuento y, con uno menos, aguantaron a un México que solamente se acercó por un polémico penal y no supo generar mayor daño. Una vez más, la maldición de los octavos vuelve a caer sobre una selección que mejoró las flojas presentaciones anteriores, pero sigue quedándose en el mismo lugar.

Pese a mejorar lo de anteriores participaciones, México sigue sin superar octavos. (Foto: Getty)

Buenas sensaciones para Canadá

A pesar de la goleada 0-3 en contra que terminó con su participación mundialista, los Canucks pueden irse con la cabeza en alto. Su segundo Mundial consecutivo y el tercero de su corta historia futbolera trajo, además de una visible mejora futbolística, resultados que no habían sido posibles en sus anteriores presencias: con el empate ante Bosnia llegó el primer punto, y luego la primera victoria en un Mundial, nada menos que un 6-0 ante Qatar, que aseguró la clasificación a 16vos, algo también inédito que lograron los conducidos por Jesse Marsch.

Jonathan David aportó tres de los nueve goles de Canadá en el Mundial. (Foto: AP)

Además, Jonathan David marcó un hat-trick en la mencionada victoria ante los qataríes y, pese a caer contra Suiza, los canadienses pasaron en el segundo lugar del Grupo B, lo que los emparejó con Sudáfrica y les permitió seguir escribiendo páginas inéditas: el gol agónico de Stephen Eustáquio en Los Ángeles mandó a los norteamericanos a jugar octavos ante Marruecos, donde terminó cayendo, pero de los tres anfitriones es sin dudas el que puede dar cuenta de un mayor progreso.