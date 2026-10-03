“Creo que se puede remontar”: Colapinto quedó 15° y, por las penalizaciones, largará desde el fondo en el GP de Malasia

Franco Colapinto finalizó 15° en la clasificación del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 y, debido a las penalizaciones que arrastra, largará desde el fondo en la carrera del domingo. El argentino logró superar la Q1, pero quedó eliminado en la segunda tanda, mientras que Max Verstappen consiguió la pole position en el circuito de Sepang.

Colapinto terminó décimo en la Q1 y consiguió avanzar a la siguiente instancia de la clasificación. Sin embargo, no pudo meterse entre los diez mejores en la Q2 y quedó 15°, por delante únicamente de Arvid Lindblad entre los pilotos que llegaron a esa instancia.

En su último intento, el piloto de Alpine salió a pista con neumáticos usados y finalmente abortó la vuelta cuando restaban pocos segundos para el cierre de la sesión. El resultado, además, estuvo condicionado por el panorama que ya tenía antes de la clasificación: Colapinto acumula 15 posiciones de penalización, cinco correspondientes a la sanción recibida en el Gran Premio anterior y otras diez aplicadas en Malasia.

Como Lindblad arrastra una penalización de 30 posiciones y deberá largar desde el fondo, Colapinto comenzará anteúltimo, en el 21° lugar de la grilla.

Verstappen consiguió la pole position en Sepang y largará primero junto a Lewis Hamilton este domingo.

En la punta, Verstappen confirmó su buen rendimiento y se quedó con la pole position al marcar el mejor tiempo en la Q3. El piloto de Red Bull superó a Lewis Hamilton por casi tres décimas y consiguió así el primer lugar de partida para la carrera del domingo.

Hamilton terminó segundo y completará la primera fila junto a Verstappen. Isack Hadjar había marcado el tercer mejor tiempo, pero deberá retroceder por una penalización, por lo que Kimi Antonelli heredará el tercer puesto y Charles Leclerc partirá cuarto. Lando Norris y Oscar Piastri ocuparán la tercera fila, mientras que George Russell será séptimo. Hadjar, finalmente, comenzará octavo.

Colapinto: “Era lo que esperábamos”

Después de la clasificación, Colapinto reconoció que el resultado estaba dentro de las previsiones del equipo, especialmente teniendo en cuenta las sanciones que condicionaron su posición de partida.

“Creo que era lo que esperábamos. Guardar un par de gomas para la carrera de mañana, que voy a tener blandas, medias, duras, de todo. Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto; hicimos mucho trabajo de cara a la carrera, así que intentaremos ir para adelante y avanzar, es el objetivo que tenemos”, declaró.

El argentino también destacó el rendimiento que había mostrado durante la tercera práctica libre, aunque señaló que el auto no respondió de la misma manera durante la clasificación.

El argentino confió en remontar posiciones durante la carrera y destacó las características del circuito.

“Esa FP3 fue muy buena, fue el único momento del fin de semana en el que pude hacer algo. Ahí estuve bastante fuerte. En la Q2 estuvimos peor, hicimos cambios de último momento por unos problemas que tuvimos. Ojalá que mañana tengamos buen ritmo”, explicó.

De cara a la carrera, Colapinto confía en que las características del circuito de Sepang puedan favorecer una remontada desde las últimas posiciones.

“Creo que se puede remontar, es una pista en la que en general hay muchas frenadas, con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepaso, así que ojalá tenga buen ritmo y pueda ir para adelante. Pensamos mucho en el domingo, ojalá que valga la pena, trataré de hacer una buena largada y una buena carrera”, sostuvo.

La carrera del Gran Premio de Malasia se disputará este domingo, con Verstappen y Hamilton al frente de la grilla y Colapinto obligado a remontar desde el 21° lugar.