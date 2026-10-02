El Gran Premio de Bahréin, correspondiente a una nueva fecha de la Fórmula 1, inició de la peor forma posible para Franco Colapinto. El piloto de Alpine terminó 19 y 22 en las dos primeras prácticas, producto de dos sanciones que sufrió, y dejando en claro que en la carrera del domingo partirá último. "el ritmo en la FP2 fue bastante bueno, así que intentaré avanzar el domingo". Dijo el argentino.

Dos malas noticias que complican la carrera del domingo, que se disputará desde las 4am, en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la guerra en Medio Oriente. Producto del accidente que provocó en Azerbaiyán, el argentino fue sancionado con cinco lugares. Ahora, mientras recibió otra de 10 puestos por cambiar el motor de combustión interna y exceder el límite de cuatro permitidos por año. Con esto, serán 15 puestos para la clasificación del sábado.

El argentino partirá el domingo en el puesto 22, donde irá por otra remontada

Ante esto, Colapinto ya piensa en la carrera del domingo, sabiendo que largará en el puesto 22°, por lo que su foco estará en la carrera. “"todavía hay mucho por trabajar" destacando que “el ritmo en la FP2 fue bastante bueno, así que intentaré avanzar el domingo".

"El sábado está un poco perdido por las penalizaciones. Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera", sostuvo el piloto de Alpine, remarcando que "no preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso porque voy a largar último".

El líder en la primera tanda de entrenamientos fue Max Verstappen (Red Bull) y en la siguiente la primera posición fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Sabiendo de las sanciones, el Alpine del argentino trabajó más en el ritmo de carrera, que en buscar un buen tiempo.

La actividad que se llevan a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que están programadas para la 1:30 y las 5 de la madrugada, respectivamente.