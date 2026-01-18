Los hermanos Franco y Dardo Balboa se quedaron con la 50ª Regata del Río Negro, la edición dorada, que los mostró como los más veloces también en la última etapa, novena desde la partida en la ciudad neuquina de Plottier el pasado 8 de enero.

El bote del Club Santafesino de Neuquén Capital había hecho lo suficiente en la previa para acumular una diferencia tranquilizadora en la punta de la general. Los más de 6 minutos establecidos le quitaban un poco de expectativa al desenlace. Una sensación que quedó flotando sobre el curso del agua al término de la polémica cuarta etapa, cuando se adelantó la largada en el ingreso a Valle Medio y se desató el conflicto.

Igual, los kilómetros están para remarse (50 finales) y los neuquinos no quisieron sorpresas, se prendieron como siempre a los kayac de punta junto a Agustín Ratto-Daniel Salinas y Néstor Pinta con Facundo Lucero. El trío avanzó acompañado durante el domingo, con el factor viento que incrementó los desafíos y el esfuerzo. Fermín y Nahuel Feijo (Senior) y los neuquinos Cristian Esparza y Bautista Sandoval (Junior) comenzaron a quedarse relegados a falta de 10 kilómetros para la bandera a cuadros.

Bañados de gloria. Apenas recibieron la bandera a cuadros, los Balboa se tiraron al río Negro en la costa de Viedma.

Palada a palada transitaron desde La Cantera a partir de las 14:30 buscando a la ansiada Viedma y entonces todo quedó concentrado en la victoria de la última etapa que tuvo una duración de casi 3 horas y un gran marco de público tanto en la costa de Viedma como de Carmen de Patagones.

El momento en que las embarcaciones lograron divisarse desde la costa en la Comarca todos se entregaron por completo. Pinta-Lucero pasaron por debajo del puente líderes, en medio de aplausos, pero se fueron quedando y al momento del giro en la bolla para remontar contra la corriente ya era sólo una cuestión de dos.

Ratto-Salinas intentaron arrebatar la última etapa, pero el resto físico de los neuquinos era mayor y terminaron adelantándose en los metros finales como para cerrar contundentemente una nueva consagración.

Como dupla, los Balboa ya había ganado también la regata del 2018 y la del 2023. En este 2026 tomaron una ventaja de 6 minutos 48 segundos y 8/10 en relación a Ratto-Salinas que en la novena no le pudieron descontar nada y emplearon 12 segundos más. El tiempo de los campeones en la última etapa fue de 2 horas 48 minutos 52 segundos y 4/10.

También en Junior

El otro bote neuquino que fue gran protagonista de la Regata del Río Negro fue el de los Junior Esparza-Sandoval que con apenas 16 años de edad sumaron el primer éxito en esta maratón.

Cristian Esparza y Bautista Sandoval integraron el bote de Biguá de Neuquén que se quedó con la Regata del Río Negro 2026 en al categoría Junior.

Los Junior no sólo se quedaron contundentemente con al victoria en su grupo, sino que finalizaron sextos en la general. El bote del Club Biguä fue el segundo mejor de los neuquinos en la carrera a una distancia de casi una hora en el acumulado respecto a los tricampeones del río.