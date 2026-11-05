Después de 23 años de trayectoria, Cristiano Ronaldo le puso punto final a su etapa con la Selección de Portugal. En esa etapa de más de dos décadas, CR7 dejó una colección de récords que difícilmente pueda igualarse. El delantero de 41 años se despidió como el futbolista con más partidos y goles en la historia del seleccionado luso, donde se convirtió también en el máximo artillero del fútbol internacional masculino, con 146 tantos en 234 presentaciones.

Desde su debut en 2003, el actual jugador de Al-Nassr construyó una carrera marcada por la continuidad y la capacidad goleadora. Marcó récord de presencias en el Mundial y la Eurocopa, apareciendo en seis ediciones de ambos torneos, fue capitán durante buena parte de su recorrido y encabezó a Portugal en la conquista de la Eurocopa 2016, la primera estrella de su historia y las Nations League de 2019 y 2025.

Este retiro Cristiano se da en el contexto posterior a la sanción recibida por la Federación Portuguesa después de que el capitán abandonara la concentración de la selección en Dinamarca por un conflicto con el entrenador Jorge Jesús. Su despedida tendrá lugar en el marco de los dos últimos partidos de la UEFA Nations League, en los que el combinado luso se enfrentará a los daneses el próximo 14 de noviembre, en Braga, donde se espera que CR7 diga adiós ante el público, luego y visitará a Gales tres días más tarde, en Cardiff.

Los récords de CR7 con Portugal

Máximo goleador histórico de selecciones masculinas: convirtió 146 tantos en 234 partidos con Portugal. Superó la marca que tenía el iraní Ali Daei, quien había anotado 109 goles. Máximo goleador de la Eurocopa: marcó 14 tantos en las distintas ediciones del torneo continental que disputó. Máximo artillero de las Eliminatorias de la Eurocopa: convirtió 39 goles en las clasificaciones para el certamen europeo. Máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: anotó un total de 41 tantos en los partidos clasificatorios UEFA que llevaron a Portugal a las últimas Copas del Mundo. Máximo goleador europeo en Eliminatorias: alcanzó los 80 goles entre encuentros de clasificación de la UEFA y mundialistas. Máximo goleador portugués en Mundiales: convirtió nueve tantos en las Copas del Mundo y quedó como el máximo anotador de su país en la historia de la competencia. Mayor cantidad de hat-tricks con una selección masculina: consiguió 10 tripletes con Portugal, una marca sin precedentes en el fútbol internacional masculino. Primer futbolista en marcar en seis Mundiales: convirtió al menos un gol en cada una de las seis ediciones que disputó, desde Alemania 2006 hasta la última cita en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Jugador con más participaciones en Eurocopas: disputó seis ediciones del campeonato europeo, desde Portugal 2004 hasta Alemania 2024. Primer jugador en alcanzar los 100 goles con una selección en competiciones internacionales europeas: superó una barrera histórica y abrió una nueva dimensión en los registros goleadores de los seleccionados.

Los títulos de Cristiano Ronaldo con Portugal

Más allá de sus marcas individuales, Ronaldo también fue protagonista de los mayores logros de Portugal, una selección que no tenía títulos antes de su llegada. En 2016, el título que rompió la sequía fue la Eurocopa, tras vencer a Francia en la final disputada en Saint-Denis. Aunque CR7 debió abandonar el partido por una lesión, acompañó desde el banco la consagración de sus compañeros.

Cristiano lideró el primer título de Portugal en la consagración en la Eurocopa 2016.

A ese título, Portugal le sumó luego dos conquistas de la UEFA Nations League: la primera edición del torneo en 2019, cuando los lusos derrotaron a Países Bajos en la final, y la segunda en 2025, luego de superar a España en la definición por penales.

La Copa del Mundo fue la gran cuenta pendiente de su carrera. Disputó seis ediciones, marcó 11 goles y alcanzó las semifinales en Alemania 2006, su mejor actuación colectiva en el torneo. De todos modos, su recorrido con Portugal quedó marcado por una cantidad de récords que lo ubican entre las figuras más importantes de la historia del fútbol.