La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sigue sumando capítulos, incluso cuando los dos mejores futbolistas de su generación ya dejaron atrás sus años de mayor esplendor en Europa. Esta vez, el debate se trasladó al BOAT, el premio al mejor de todos los tiempos que distingue actuaciones individuales de ganadores del Balón de Oro, y que terminó en manos del portugués por su temporada 2008 con el Manchester United.

La elección no pasó inadvertida. Cristiano fue reconocido por una campaña en la que se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol europeo y resultó determinante para que los Diablos Rojos conquistaran dos de los títulos más importantes de la temporada: la Premier League y la Champions League.

Según los datos difundidos sobre el galardón, el delantero portugués anotó 42 goles en 49 partidos oficiales durante aquel período. Una producción que respaldó su candidatura y que volvió a instalar una discusión inevitable: cómo comparar temporadas extraordinarias protagonizadas por futbolistas de distintas épocas.

Detrás de Cristiano apareció Lionel Messi, elegido por su inolvidable 2012. El argentino convirtió 91 goles en 69 partidos, una marca histórica que superó el registro de 85 tantos que Gerd Müller había establecido en 1972. Además, conquistó la Copa del Rey y la Supercopa de España, y obtuvo su cuarto Balón de Oro consecutivo.

El resultado dejó nuevamente a las dos máximas figuras de las últimas décadas en los primeros planos de una elección que busca comparar actuaciones individuales separadas por diferentes contextos, equipos y generaciones.

Cristiano Ronaldo, doble presencia en el podio

La elección tuvo otra particularidad: Cristiano Ronaldo no solamente se quedó con el primer puesto por su campaña en Inglaterra, sino que también ocupó el tercer lugar por su temporada 2017 con el Real Madrid.

En aquel año, el portugués fue protagonista de una de las etapas más exitosas del conjunto español. Ganó La Liga, la Champions League, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes. Además, convirtió 53 goles entre el Real Madrid y la selección de Portugal, fue máximo goleador de la Champions y recibió distinciones individuales como The Best y el premio al mejor jugador de la UEFA.

De esta manera, Cristiano ocupó dos de los tres lugares del podio, mientras que Messi quedó segundo con una temporada que todavía sobresale por sus registros goleadores.

Ronaldo Nazário, lejos del podio

Uno de los datos que también llamó la atención fue la ubicación de Ronaldo Nazário. El brasileño, campeón del mundo con su selección en 2002, apareció recién en el puesto 13 con la temporada que protagonizó aquel año.

El Fenómeno marcó 21 goles entre sus compromisos con Brasil, el Real Madrid y el Inter. Además del título mundial, consiguió la Copa Intercontinental con el conjunto español, en una campaña que quedó marcada por su regreso a la máxima escena después de atravesar graves lesiones.

Su posición en la clasificación vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de establecer una comparación definitiva entre grandes figuras del fútbol, especialmente cuando se consideran temporadas con contextos competitivos diferentes.

Cómo se eligió al ganador del BOAT

El premio fue presentado como una elección entre futbolistas que habían ganado al menos dos Balones de Oro a lo largo de sus carreras. Entre los nombres considerados figuraron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

La selección de una temporada concreta, en lugar de premiar la trayectoria completa de un futbolista, agrega otro elemento al debate: no se trata solamente de comparar títulos o carreras, sino de determinar cuál fue la mejor versión individual entre jugadores que marcaron distintas épocas.

Cristiano Ronaldo terminó en lo más alto por su campaña de 2008, Messi quedó segundo con sus históricos 91 goles de 2012 y el portugués volvió a aparecer en el podio por su rendimiento de 2017.

Un resultado que alimenta la discusión entre los fanáticos y deja una pregunta abierta para el mundo del fútbol: ¿puede una votación definir cuál fue la mejor temporada individual de todos los tiempos?