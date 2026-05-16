Otra final. Otro golpe. Otra imagen de frustración para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. El sueño de levantar su primer trofeo con Al-Nassr FC volvió a derrumbarse y esta vez fue en su propia casa, ante un rival que resistió el asedio y terminó golpeando donde más dolió.

El conjunto saudí perdió 1-0 frente al Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two y consumó otro fracaso que empieza a transformarse en una pesada costumbre. Porque desde la llegada del astro portugués, el club acumuló millones, figuras y expectativas, pero sigue sin encontrar la gloria que tanto persigue.

La escena final fue el reflejo perfecto de la noche. Cristiano, serio, molesto y visiblemente golpeado, abandonó el campo antes de la premiación y no se quedó a observar los festejos japoneses. Una postal que rápidamente recorrió el mundo y que expone el peso de una sequía que ya lleva cinco años sin títulos a nivel clubes para uno de los futbolistas más ganadores de la historia.

Lo más llamativo fue que Al-Nassr llegaba como amplio favorito. El equipo dirigido por Jorge Jesus había arrasado en el torneo continental: invicto, con 33 goles convertidos y apenas tres recibidos. Pero el fútbol no entiende de estadísticas cuando la pelota empieza a quemar.

A la media hora, Deniz Hümmet silenció el Al-Awwal Park y cambió el rumbo de la final. Desde entonces, Al-Nassr monopolizó la posesión, empujó y acumuló nombres de jerarquía en ataque, aunque nunca logró romper la resistencia japonesa. Ni Sadio Mané, ni João Félix, ni Kingsley Coman pudieron encontrar respuestas. Y Cristiano, llamativamente apagado, recién tuvo su primer remate al arco a los 86 minutos.

Ronaldo y el cabezazo que no pudo ser

El portugués estuvo cerca con un cabezazo tras un tiro libre, pero la pelota se fue apenas desviada. Fue la única chispa real de un equipo que volvió a chocar contra sus propios nervios y dejó escapar otra oportunidad dorada.

La caída agranda una estadística que ya empieza a incomodar demasiado en Arabia: desde la llegada de CR7, Al-Nassr disputó 13 torneos y no logró ganar ninguno. Además, perdió cuatro finales y vio cómo sus grandes inversiones no alcanzaron para dominar ni a nivel local ni internacional.

Y eso que los números individuales de Cristiano siguen siendo impactantes. A los 41 años, mantiene una productividad feroz con 127 goles y 23 asistencias en 146 partidos. Sin embargo, el dato que más ruido hace es otro: la última vez que levantó un título con un club fue en 2021, cuando ganó la Coppa Italia con la Juventus.

Mientras el Gamba Osaka celebraba una conquista histórica en territorio saudí, en Al-Nassr volvió a quedar esa sensación incómoda de proyecto millonario incompleto. Mucho nombre, mucho impacto mediático y poco festejo. Y en el centro de todo, Cristiano Ronaldo, todavía persiguiendo una corona que en Arabia parece escapársele una y otra vez.