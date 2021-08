CR7 deja la Juve y Mbappé se acerca al Real

Es un día clave en Europa. En cuestión de horas pueden salir Kylian Mbappé del PSG y Cristiano Ronaldo de la Juventus. El astro francés podría convertirse en jugador del Real Madrid si el elenco parisino acepta la oferta del Madrid, €170 millones más €10 millones en bonus y CR7 tenía todo listo para convertirse en jugador del Manchester City de Pep Guardiola, a cambio de €30 millones y la cesión de un jugador. Sin embargo, el United se metió, el City se bajó y la mesa quedó servida para el retorno de Cristiano al Old Trafford.

Son dos movimientos de los topes de gama del mercado europeo. CR7 quiere salir de la Juventus sí o sí, ya ha pasado por el entrenamiento de la Juve y se ha despedido de sus compañeros. ¿Qué falta? que Jorge Mendes, su representante, le acerque el contrato del Manchester United para conseguir su regreso al primer gran escenario europeo dónde brillo. El Manchester City jamás cristalizó la oferta para el club italiano y, sorpresivamente, decidió bajarse de la negociación.

El DT de la Juventus, Massimiliano Allegri, indicó que el portugués ya le manifestó que no seguirá en la institución italiana: "Ayer Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana". Y agregó: "Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa".

Por el lado del francés, el Madrid respondió a Leonardo, Director Deportivo del PSG, que había dicho que, al menos, quería el dinero que había pagado por él en su día: €180 millones. Si bien eso ocurrió en un mercado con otras reglas, el Madrid hizo el esfuerzo y alcanzó esa suma, con una oferta de €170 millones + €10 millones en bonus en un mercado con poco resto económico, por obra y gracia de la pandemia.

Así, el Madrid cristalizará su gran anhelo del Mercado y LaLiga también sonríe, porque recupera una figura estelar, luego de la salida de Lionel Messi del Barcelona, que había dejado el torneo español sin ninguna estrella rutilante. El arribo del astro francés pone nuevamente a LaLiga con un top 3 Mundial en su liga.