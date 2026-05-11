En una noche inolvidable en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, River eliminó a San Lorenzo en los penales por 4 a 3 luego de haber hasta el tiempo extra 2 a 2 con el visitante actuando en inferioridad numérica desde los 30 minutos por la expulsión de Matías Reali y soportando los insultos de todo el estadio cuando el playoff se esfumaba y cayó la última bola desde los pies de Juan Fernando Quintero.

Tuvo de toda la gran definición porque el Cuervo lo ganó siempre con uno menos y se le fue en el tiempo extra, en el último centro del colombiano y capitán que cerró con rosca contra el arco rival sin que nadie llegar a tocar la pelota que picó muy alta y al arquero Orlando Gill se le coló por el segundo palo.

En ese momento, todo el estadio ya insultaba a los jugadores de River. En el festejo del gol del número 10 de La Banda hubo hasta bronca contra la tribuna por lo vivido en el final y con toda esa carga se metieron en los penales.

San Lorenzo volvió a tener la gloria en sus pies porque Gill le atajó el segundo penal de la serie a Giuliano Galloppo y el cuarto a Kendry Páez. La visita tuvo dos remates consecutivos para ganar la llave, pero apareció Beltrán. Le atajó a Gregorio Rodríguez, Iganació Perruzi tiró por arriba del travesaño el quinto y en el uno a uno volvió a aparecer el juvenil para contener el disparo de Mathias De Ritis.

Por el contrario, a Gonzalo Montiel y el Joaquín Freitas no les tembló el pulso, acetaron y cambiaron el pulso de un playoffs que pintó para escándalo t terminó en uno de esos días más emocionates para los hinchas.

Crónica

Sebastián Driussi reapareció en la ofensiva del Millonario y Alexis Cuello fue el gran ausente en el Cuervo por su expulsión ante Independiente en un juego que, de entrada, tuvo un gran despliegue físico, pocos espacios y presión constante.

La Banda comenzó con todo y dominó a un San Lorenzo que no pudo hacerse de la pelota en los primeros minutos del clásico. Facundo Colidio, recostado por la derecha del ataque local, complicó a un visitante que buscaba hacer pie.

El arquero Orlano Gill de San Lorenzo marcó presente en el Momumental a los 25 minutos, tapándole un remate de media distancia a Fausto Vera, otro de los nombres importantes que recuperó el equipo de Eduardo Coudet para este playoff.

Llegando a la media hora del partido, el mediocampista del Cuervo, Matías Reali, cometió una dura infracción sobre Tomás Galván y a instancias del VAR, el árbitro Sebastián Zunino le mostró la tarjeta roja.

Con todo en contra y superado en el trámite futbolístico, San Lorenzo llegó al gol con la cabeza de Rodrigo Auzmendi a los 37 minutos. Una saque largo del arquero Gill llegó a los pies de Nahuel Barrios, quien recostado por la izquierda del ataque envió un presico centro a espaldas de Lautaro Rivero para la definición del goleador.

Auzmendi sigue imparable para la defensa millonaria. Barrios recuperó ante un corto despeje de Luca Martínez Quarta a los 6 minutos y sacó el pase para el goleador que corrió por la derecha y sacó un remate que se desvió en el camino. Santiago Beltrán voló para enviar la pelota al tiro de esquina.

Pero River impone la superioridad numérica en cancha y de tanto ir encontró en el pie de Juan Fernando Quintero, el cambio de entretiempo por Maxi Meza, la asistencia pefecta para el Huevo Marcos Acuña, quien pisó el árera y definió sin dejar picar la pelota para el 1 a 1 parcial.

A los 41 minutos, Lucas Martínez Quarta erró un gol imposible tras otro gran centro de Quintero al segundo palo. El marcador central había subido para buscar un tiro de esquina y desvió el cabezazo.

En el alargue

En el comienzo del tiempo extra, River cometió una infracción innecesaria sobre el ingresado Diego Erazo. De ese tiro libre llegó el centro al área de Facundo Gulli que hizo contacto con la cabeza Fabricio López, el refuerzo buscado en el ascenso por el club azulgrana.

La noche se iba y en la última bola de la noche, con un Monumental que insulataba a todo el plantel local, Quintero envió un nuevo centro combeado al segundo palo que no tocó nadie, le picó alto al arquero Gill y se metió de manera impensada para el 2 a 2 final que lleva la definición a los penales.

Síntesis:

River 1: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo 2: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Goles: PT 37' Auzmendi (SL). ST 10' Acuña (R). TE primer tiempo 2' Fabricio López (SL).

Cambios: ST al inicio Juan Fernando Quintero por Meza (R), 14’ Facundo Gulli por Barrios (SL) e Ignacio Perruzzi por Rattalino, 19’ Maximiliano Salas por Colido (R) e Ian Subiabre por Galván (R), 31’ Kendry Páez por Vera (R) y Fabricio López por Tripicchio (SL), 41' Diego Erazo por Auzmendi (SL). TE inicio del ST Gregorio Rodríguez por Gulli (SL) y Giuliano Galloppo por Driussi (R), 12' Guzmán Corujo por Herrera (SL).

Expulsado: PT 30' Reali (SL).

Arbitro: Sebastián Zunino.

La previa

En unos octavos de final con sorpresas, y festejos visitantes, El Millonario y el Ciclón animarán un partido caliente y con mucho en juego para ambos elencos. Tras conseguir un agónico triunfo ante Carabobo, el equipo de Coudet quedó al borde de la clasificación en la competencia internacional, por lo que puede meterse de lleno en el Apertura, donde logró la clasificación luego de quedar segundo en el Grupo B con 29 puntos.

Luego de rotar el elenco para el juego en Venezuela, el “Chacho” pondría su 11 ideal que contará con los retornos de Fausto Vera y Sebastián Driussi. Beltrán se mantiene en el arco, vuelve Montiel, Acuña y Tomás Galván.

Montiel vuelve al 11 inicial, y sigue jugándose su lugar en el Mundial

Por el lado de San Lorenzo, también llega como líder de su zona en la Sudamericana, pero con una definición muy apretada a dos fechas del final. en el Torneo Apertura, se metió a octavos de final como 7mo del Grupo A con 22 unidades.

Para este juego determinante en El Monumental, Gustavo Álvarez pondrá lo mejor que tiene, sabiendo que no podrá contar con una de sus piezas claves como Alexis Cuello, expulsado en el último cotejo ante Independiente. Su lugar lo ocuparía Matías Reali.

En 216 enfrentamientos entre ambos, River festejó en 84 oportunidades, el Ciclón lo hizo en 60, mientras que empataron en 72 ocasiones.

Montiel vuelve al 11 inicial, y sigue jugándose su lugar en el Mundial

Datos del Partido:

Hora: 19.00.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.