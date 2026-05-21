El presente de Emiliano Buendía tiene una historia que empezó mucho antes de su ilusión mundialista. Mientras busca meterse entre los nombres finales de la Selección Argentina, el mediocampista recordó una conversación con Lionel Messi que lo puso frente a una decisión clave para su carrera.

Por aquellos años, el futbolista ya había despertado interés en Europa y había sido citado por la Sub 19 de España. Esa posibilidad abría una puerta importante, pero también lo colocaba ante una elección profunda: seguir ese camino o esperar la chance de representar al país en el que siempre había querido jugar.

El cruce que terminó de marcarlo ocurrió durante un partido entre Getafe y Barcelona. En medio de ese contexto, Lionel Messi se acercó y fue directo con una pregunta que Buendía nunca olvidó: “¿Qué querés hacer? ¿Querés jugar para España o para Argentina?”.

La respuesta del mediocampista no tuvo vueltas ni cálculo. “Por supuesto que quiero jugar para Argentina. Quiero jugar con vos, es un sueño”, le contestó, dejando claro que su deseo no pasaba únicamente por vestir una camiseta, sino también por compartir equipo con el máximo referente de la Selección.

Ese recuerdo aparece ahora en un momento especial para Emiliano Buendía, que viene de ser protagonista en la consagración del Aston Villa en la Europa League. Su actuación en la final ante Friburgo, con un gol y una asistencia, volvió a ponerlo en carrera dentro de una lista muy competitiva.

La imagen posterior también tuvo peso simbólico. Emiliano Martínez lo abrazó frente a los hinchas y lo levantó sobre sus hombros, en una escena que funcionó como reconocimiento público. Para el marplatense, que integra la prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni, cada gesto suma en la pelea por un lugar.

Cuando le preguntaron si cree posible superar el corte definitivo, prefirió no adelantarse y respondió: “Ya veremos”. Después, dejó una frase que resume el recorrido hasta este punto: “No lo imaginé ni en los mejores sueños. Me costó mucho llegar hasta acá”. Aquel deseo que le confesó a Lionel Messi todavía sigue abierto y cada vez más cerca de concretarse.