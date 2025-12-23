La familia Messi atraviesa horas de preocupación luego de que se conociera que María Sol Messi, una de las hermanas de Lionel Messi, sufrió un accidente de tránsito que obligó a suspender un momento muy esperado en su vida personal: su casamiento. El episodio encendió las alarmas y generó conmoción, no solo por el vínculo con el capitán de la Selección, sino también por la gravedad de las lesiones que sufrió la joven.

La información fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde brindó detalles precisos sobre lo ocurrido y llevó tranquilidad en medio del impacto inicial. Según explicó el conductor, María Sol Messi está fuera de peligro, pero el cuadro médico requiere una recuperación prolongada, incompatible con cualquier tipo de celebración en el corto plazo.

El accidente se produjo cuando la hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba una camioneta. Esa situación provocó que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra una pared. A partir de ese momento, fue asistida y trasladada para recibir atención médica, donde se constató la magnitud de las lesiones.

De acuerdo a lo informado, María Sol Messi sufrió heridas de consideración. Ángel de Brito detalló que presenta “una quemadura muy importante”, además de múltiples fracturas que complican el proceso de rehabilitación. “Tiene dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y la muñeca”, precisó el periodista, dejando en claro que se trata de lesiones que demandan tiempo, cuidados y reposo prolongado.

Actualmente, la hermana del 10 se encuentra en la Argentina y continúa con su tratamiento en la ciudad de Rosario. El propio De Brito contó que se comunicó con Celia Cuccittini, madre de la familia, quien confirmó el estado general de su hija y llevó algo de calma: “Ella está bien, ya está en Argentina”. De todos modos, el entorno se mantiene enfocado en la evolución diaria y en respetar los tiempos médicos.

El accidente tuvo una consecuencia directa en su vida personal. El casamiento de María Sol Messi estaba previsto para el próximo 3 de enero y había despertado expectativa, no solo en el círculo íntimo, sino también por la posible presencia de Lionel Messi y otras figuras del fútbol durante el receso. Sin embargo, la celebración quedó suspendida. “Lo que sí es que se va a retrasar el casamiento, que de última es lo de menos”, señaló De Brito, marcando que la prioridad es la salud.

El conductor también remarcó la complejidad de las lesiones. “Las vértebras son jodidas, las fracturas de articulaciones también, todo lleva un tiempo”, explicó, justificando la decisión de postergar cualquier evento y enfocarse exclusivamente en la recuperación.

De perfil bajo y lejos de la exposición mediática, María Sol Messi atraviesa este momento acompañada por su familia, con el objetivo puesto en sanar y volver de a poco a la normalidad. La suspensión del casamiento quedó en segundo plano frente a un escenario donde la salud, una vez más, es lo verdaderamente importante.