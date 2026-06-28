El pedido de Lautaro Martínez a los argentinos: “Tengan la misma ilusión que nosotros”

El delantero Lautaro Martínez habló luego del triunfo 3-1 de la Selección argentina sobre Jordania, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, y le pidió a los argentinos “que tengan la misma ilusión que nosotros”.

El “Toro” pudo sacarse la mufa al anotar su primer gol en un Mundial gracias a un penal a la media hora de juego. Acerca de este desahogo, reconoció que “no la pasé mal por no hacer goles, pero trataba de manejar esa ansiedad”, y recordó: “Me había tocado hacer dos goles en el inicio del Mundial pasado que los anularon y se terminó haciendo todo muy cuesta arriba”.

A su vez, confesó que está “muy contento y feliz porque conseguimos pasar a la siguiente ronda, que era el objetivo”, y añadió: “Disfruto cada momento porque no se sabe hasta cuándo dura esto”.

Por último, le dedicó su primer gol en un Mundial “a mi familia, a mis hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron. Juego y corro por ellos. Al pueblo argentino le digo que tenga la misma ilusión que nosotros”.

La próxima presentación de la Selección argentina será el viernes 3 de julio, cuando se enfrente con Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.