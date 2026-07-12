Speed volvió a quedar atrapado en su propio personaje durante el Mundial 2026. El streamer estadounidense intentó provocar a los hinchas de la Selección Argentina con una maniobra pensada para traer mala suerte, pero el resultado fue exactamente el contrario: el equipo ganó, avanzó de ronda y él terminó yéndose del estadio enojado.

La escena tuvo como protagonista a Darren Jason Watkins Jr., más conocido como IShowSpeed, quien llegó al partido ante Suiza con una estrategia muy clara. Después de varios episodios en los que los equipos que apoyó quedaron eliminados, el influencer decidió ponerse la camiseta argentina antes del encuentro para intentar trasladarle esa supuesta maldición al equipo de Lionel Messi.

El gesto no fue casual. Durante el torneo, Speed ya se había convertido en una figura apuntada por los fanáticos, que lo señalaron como una especie de mufa mundialista cada vez que se mostraba a favor de una selección. Por eso, su aparición con los colores argentinos fue leída como una provocación directa y no como un simple cambio de simpatía.

La apuesta, sin embargo, se le volvió en contra. Lejos de perjudicar a la Selección Argentina, su presencia terminó alimentando las burlas cuando el equipo consiguió imponerse por 3 a 1 ante Suiza. La victoria no solo frustró su intento de mufar, sino que lo dejó todavía más expuesto ante quienes venían siguiendo cada uno de sus pasos durante la Copa del Mundo.

El fastidio del streamer se hizo evidente al final de la jornada. Speed, que había construido buena parte del show alrededor de su supuesto poder para torcer la suerte de los equipos, terminó retirándose con bronca después de comprobar que la camiseta argentina no había funcionado como esperaba. La escena rápidamente se transformó en material de humor para los hinchas.

Su fama de mufa venía creciendo desde partidos anteriores. Costa de Marfil, Brasil, Portugal, Cabo Verde y Egipto fueron algunos de los equipos por los que el youtuber mostró apoyo durante el Mundial y que terminaron quedando en el camino. Incluso, en otro encuentro, apareció con una camiseta mitad Marruecos y mitad Francia después de que los propios fanáticos le pidieran que no usara la de sus selecciones.

Con Argentina, la historia tuvo otro final. Speed quiso jugar con la superstición, se puso una camiseta que no sentía propia y buscó convertir su presencia en una amenaza para los hinchas. Pero la maniobra terminó en humillación: la Selección Argentina siguió adelante y el streamer volvió a ser el blanco de las cargadas, esta vez por haber intentado mufar sin éxito al equipo que más quería ver caer.