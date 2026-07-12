Rodrigo De Paul vivió una noche de enorme emoción después de la victoria de la Selección Argentina ante Suiza por 3 a 1 en Kansas City. Más allá del resultado y de la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, el volante protagonizó uno de los momentos más tiernos de la jornada junto a su hija Francesca.

La escena se dio dentro del estadio, cuando el partido ya había terminado y la tensión futbolística empezó a transformarse en festejo familiar. En las imágenes que compartió en sus redes, se lo ve al jugador abrazando a la pequeña, sonriente y visiblemente emocionado por tenerla cerca en una noche clave para el equipo nacional.

Francesca también se mostró feliz por la victoria argentina y acompañó a su papá en una celebración íntima, lejos del ruido de los análisis deportivos. El abrazo entre ambos rápidamente llamó la atención de los seguidores, que destacaron la conexión que tienen y la forma en que el mediocampista suele compartir con ella sus momentos más importantes.

Las fotos no tardaron en generar una fuerte repercusión en redes sociales, donde los fanáticos celebraron el costado más familiar del futbolista. Muchos remarcaron que, después de cada triunfo importante, De Paul suele guardar un espacio especial para su hija, como una manera de convertir esas noches mundialistas en recuerdos compartidos.

La ternura continuó minutos más tarde, cuando Francesca se sumó a los hijos de otros jugadores de la Selección Argentina dentro del campo de juego. Allí, los chicos transformaron el césped del estadio en un patio improvisado y comenzaron a correr y jugar, completamente ajenos a la presión que había rodeado el partido.

Entre los pequeños también estuvieron los hijos de Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, que se sumaron a la escena con la misma naturalidad. Lo más llamativo fue que, en lugar de jugar con una pelota, improvisaron un partido con una botella de agua vacía, una imagen que terminó multiplicándose entre los hinchas por su frescura.

Así, la clasificación argentina a semifinales dejó mucho más que festejos, goles y expectativa por el cruce ante Inglaterra. Las postales de Rodrigo De Paul con Francesca y el juego de los chicos en la cancha mostraron el costado más humano de una noche inolvidable, donde la alegría familiar también fue parte central de la celebración.