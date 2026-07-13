Cuando parecía que ya había hecho todo, Messi volvió a sorprender al mundo

Argentina está en Semifinales del Mundial 2026. El seleccionado de Lionel Scaloni superó 3-1 a Suiza en los cuartos de final en Kansas. Para Messi, fue una nueva marca individual, donde alcanzó su décima asistencia en copa del mundo, igualando a Pelé.

Cuando Lionel Messi juega un Mundial, los récords parecen convertirse en una costumbre. El capitán de la Selección Argentina volvió a dejar su sello, al asistir a Alexis Mac Allister en la apertura del marcador y transformarse en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo.

El rosarino ejecutó un preciso tiro de esquina para que Mac Allister ganara de cabeza y desatara el festejo argentino. Fue una acción más para una colección que comenzó hace dos décadas y que hoy lo ubica en lo más alto de otro rubro estadístico del torneo más importante del planeta.

Desde su debut mundialista en Alemania 2006, Messi construyó una carrera repleta de momentos inolvidables. A sus goles, récords de presencias y partidos disputados, ahora suma otra marca que refleja una de sus principales virtudes: hacer mejores a sus compañeros. Su visión de juego, precisión y capacidad para asistir fueron determinantes en cada una de las seis Copas del Mundo que disputó.

Entre sus pases más recordados aparecen la asistencia a Hernán Crespo frente a Serbia y Montenegro en 2006, la habilitación a Ángel Di María para el agónico triunfo sobre Suiza en Brasil 2014, el pase a Nahuel Molina ante Países Bajos en Qatar 2022 y, ahora, el centro exacto para Mac Allister que abrió el camino hacia una nueva clasificación argentina.

A los 39 años, Messi sigue siendo el conductor futbolístico del seleccionado de Lionel Scaloni. Lejos de perder protagonismo, continúa siendo el jugador que aparece en los momentos importantes para marcar diferencias, ya sea con un gol, una asistencia o una jugada que cambia el rumbo de un partido.

Con Argentina instalada entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y a la espera de la semifinal frente a Inglaterra, el capitán continúa escribiendo capítulos dorados de una carrera irrepetible, donde el objetivo es ganar la cuarta estrella.

Todas las asistencias de Messi en Mundiales: