Argentina le marcó el final de la campaña mundialista a Suiza una vez más, como sucedió en el 2014 por los octavos de final en Brasil. La victoria por 3 a 1 en el tiempo suplementario marcó el paso del campeón del mundo a la semifinal ante Inglaterra, partido que se jugará el próximo miércoles a las 16 en Atlanta.

El rival europeo llegaba a los cuartos de final por primera vez en los últimos 72 años, y tuvo argumentos ofensivos como para poner en riesgo el pasaporte mundial del actual campeón defensor.

En cancha del Corinthians, cuando al equipo albiceleste lo dirigía Alejandro Sabella, el gol lo convirtió Ángel Di María.

Esta vez, en Kansas City, la casa de los Chieffs de Estados Unidos, el goleador inicial fue Alexis Mac Allister, luego Julián Álvarez y finalmente Lautaro Martínez. Sin embargo, lo que unió a ambas historias fue la presencia de Lionel Messi como asistidor.

Lionel Messi sirvió asistencias en el cruce ante Suiza del 2014 para Ángel Di María y en el 2026 a Alexis Mac Allister.

Aquella de hace 12 años, se sumó a la misma lista que la de esta noche en América del Norte, estableciendo un nuevo récord histórico también en pases gol dentro de la máxima competencia. Desde el tiro de esquina desde la izquierda cayó la pelota al primer palo para el cabezazo del mediocampista del Liverpool inglés.

El sueño de la final

Argentina sigue de esta manera tras su sueño de jugar una nueva final mundialista, objetivo que cumplió en Brasil después de dejar en el camino a Suiza en el comienzo de los mano a mano. La vuelta olímpica terminó dándola Alemania.

Lo que viene ahora será nada menos que el compromiso ante Inglaterra en la ciudad de Atlanta. Una eliminatoria cargada de cuestiones, no sólo deportivas, sino también sociales por la historia que existe entre ambos países.

El representante de la Premier League dejó en el camino a Noruega a quien derrotó por 2 a 1 en el tiempo suplementario con dos goles de Jude Bellingham.