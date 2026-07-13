Lo que debería haber sido una celebración plena terminó opacada por un tenso momento a la salida del estadio El notero de América TV, Martín Salwe, relató que fue retirado de manera violenta por personal de seguridad cuando intentaba obtener un saludo de Tini Stoessel tras el triunfo de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026.

El episodio ocurrió en Kansas, a la salida del estadio, mientras el periodista realizaba una cobertura para América TV. Según relató en Infama, se acercó junto a su camarógrafo con la intención de registrar cómo se retiraba la cantante y pedirle apenas un saludo para los hinchas argentinos, sin preguntas incómodas ni contacto brusco.

"Fue bastante feo, nunca vi algo parecido, fueron prepotentes", expresó Martín Salwe al reconstruir lo sucedido. Luego explicó que, desde su mirada, el lugar en el que estaban ubicados permitía el trabajo de prensa sin necesidad de una acreditación especial: "En ese lugar podés estar sin ser acreditado porque es parte de la calzada pública del estadio, ellos tienen que pasar por ahí para subirse a sus autos".

El notero también insistió en que no hubo una actitud agresiva de su parte ni del equipo que lo acompañaba. "Fuimos con respeto y solo queríamos un saludo, ni siquiera una pregunta incómoda. No metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó. Era un trabajo simple, registrar cómo salía Tini", sostuvo, al remarcar que la situación escaló cuando intervino el operativo de seguridad.

La parte más fuerte de su relato llegó cuando Martín Salwe mostró las marcas que le quedaron en el cuerpo después del forcejeo. "Mientras él intentaba explicarles que era personal de prensa y que no buscaba nada malo, dos de los agentes lo sacaron de forma violenta y uno de ellos, incluso, le clavó las uñas en el pecho, dejándole una herida bastante grande", contaron al aire mientras se repasaba el momento.

Más allá de la denuncia, el periodista aclaró que no responsabiliza a Tini Stoessel por lo ocurrido. Según su versión, la cantante no habría llegado a escuchar el pedido por el ruido del lugar y la cantidad de gente que se movía alrededor. Por eso, apuntó directamente contra quienes estaban encargados de la seguridad, ya que no tendrían nada que ver con la cantante, sino que serían parte de la organización del estadio.

La explicación del entorno de la artista llegó después, cuando Cora de Barbieri consultó a la madre de Tini durante el programa de Marcela Tauro. "Martina no tiene seguridad privada en Miami, solo cuando se mueve porque tiene shows. Son los del estadio la gente que acompaña el trayecto hasta el auto", aclaró. Así, el episodio dejó una fuerte polémica alrededor del operativo y una imagen concreta: las lesiones que Martín Salwe mostró en cámara tras intentar cubrir la salida de la cantante.