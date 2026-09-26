La nueva camiseta que llevará Lionel Messi en su partido despedida ya genera furor entre los hinchas de la Selección argentina. La propuesta especial de Adidas fue presentada como un homenaje a la historia reciente del equipo nacional y rápidamente despertó interés por sus detalles exclusivos y su precio.

La colección oficial contempla distintas alternativas para quienes quieran tener una prenda similar a la que utilizará el capitán argentino. La camiseta versión jugador, tanto titular como alternativa, tiene un valor de $209.999, mientras que la versión hincha para hombre cuesta $149.999. La opción femenina mantiene ese mismo precio y la destinada a niños se ofrece a $129.999.

El lanzamiento también incluye prendas pensadas para acompañar la camiseta. La camiseta prematch, utilizada durante el calentamiento, cuesta $109.999, mientras que la remera urbana de algodón fue fijada en $119.999. De esta manera, la marca amplió la propuesta para quienes buscan vestir los colores albicelestes sin necesidad de adquirir la versión de competencia.

La camiseta que todos quieren

Entre los complementos aparecen los distintos shorts. El short versión jugador tiene un precio de $109.999, en tanto que el modelo destinado a los hinchas cuesta $79.999. También se comercializa un short urbano de entrenamiento por $89.999 y las medias oficiales por $39.999, completando parte del conjunto inspirado en la nueva indumentaria.

La colección de Adidas incluye además prendas deportivas para utilizar fuera del campo de juego. La campera de presentación para hombre alcanza los $219.999, mientras que la versión para niños cuesta $189.999. El pantalón largo deportivo masculino se vende a $179.999 y el modelo infantil tiene un valor de $149.999.

Uno de los aspectos más llamativos de la camiseta titular es su homenaje a los tres títulos mundiales de Argentina. El escudo de la AFA incorpora las tres estrellas bordadas en dorado y suma en el centro del pecho el parche oficial que identifica al equipo como campeón del mundo en Qatar 2022.

La camiseta que todos quieren

El diseño también reserva un detalle especial para Messi. Los dorsales y el tradicional número 10 aparecen con un tramado en tono dorado mate, un recurso pensado para destacar la figura del futbolista y su recorrido con la camiseta argentina. El homenaje conecta así la nueva indumentaria con una etapa histórica de la Selección.

Con estos precios, la camiseta que podría utilizar Lionel Messi en su despedida se convirtió en una de las prendas más buscadas por los fanáticos. La colección permite elegir entre distintas versiones y precios, aunque la versión jugador de $209.999 es la alternativa que reproduce con mayor fidelidad la indumentaria destinada a la competencia.