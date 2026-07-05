¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
FORTUNA

¿Cuánto dinero ganan los novatos elegidos en el draft 2026 de la NBA?

Los contratos elevados que tendrán las futuras estrellas de la liga estadounidense y la brecha entre el primero y el resto de los jugadores.  

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 05 de julio de 2026 a las 12:31
PUBLICIDAD
El primer elegido del Draft 2026 fue AJ Dybantsa, por los Washington Wizards

Se celebró el draft de la NBA 2026 en el Barclays Center de Brooklyn, en el que el primer elegido fue AJ Dybantsa, por los Washington Wizards. El jugador surgido de Brigham Young es un alero de 2.06 metros.



El contrato del jugador con los Wizards rondaría en 69 millones de dólares para cuatro temporadas, si se ajusta al porcentaje máximo permitido por la escala de rookies, el 120%.

Así juega Aj Dybantsa 

El segundo elegido de la noche fue Darryn Peterson por Utah Jazz y tendría un contrato de 61.800.000 de dólares y un salario inicial de 13.600.000 anuales. La diferencia y la brecha aparece más abajo: la selección número 30 apenas roza los 15.500.000 de dólares por cuatro años y un primer sueldo de 3 millones de la moneda norteamericana..

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD