¿Cuánto dinero ganan los novatos elegidos en el draft 2026 de la NBA?

Se celebró el draft de la NBA 2026 en el Barclays Center de Brooklyn, en el que el primer elegido fue AJ Dybantsa, por los Washington Wizards. El jugador surgido de Brigham Young es un alero de 2.06 metros.







El contrato del jugador con los Wizards rondaría en 69 millones de dólares para cuatro temporadas, si se ajusta al porcentaje máximo permitido por la escala de rookies, el 120%.

Así juega Aj Dybantsa

El segundo elegido de la noche fue Darryn Peterson por Utah Jazz y tendría un contrato de 61.800.000 de dólares y un salario inicial de 13.600.000 anuales. La diferencia y la brecha aparece más abajo: la selección número 30 apenas roza los 15.500.000 de dólares por cuatro años y un primer sueldo de 3 millones de la moneda norteamericana..