El partido que Francia derrotó a Paraguay por 1 a 0 correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, tuvo varios cruces picantes. Uno de los protagonistas de los mismos fue el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Mbappé sintió bien de cerca el "ADN sudamericano" del que habló el entrenador galo Didier Deschamps en la previa del partido y una de las discusiones que mantuvo fue con el defensor Junior Alonso. El atacante eligió precisamente el español para insultar al ex jugador de Boca Juniors, y se observó en la transmisión de televisión cuando le dijo: "La c... de su madre".

La situación acaecida se volvió viral en las redes sociales

— Tendencias (@TTendenciaX) July 4, 2026

Mbappé también fue protagonista de una falta sin pelota que le cometió Matías Galarza Fonda, el todavía jugador de River Plate, cuando el delantero francés corría hacia el área. Galarza Fonda le tiró un manotazo y Mbappé quedó tirado en el piso, pero ni el árbitro uzbeco lgiz Tantashev ni el VAR consideraron que era para sancionar al mediocampista paraguayo.

Mbappé también recibió una agresión sin pelota de Juan Cáceres, el defensor surgido en Racing Club de Avellaneda, que le tiró una patada cuando estaba en el piso luego de una infracción. Como sucedió en la jugada de Galarza Fonda, el árbitro Tantashev no observó que la situación era para sancionar y tampoco fue llamado desde el VAR para que revisara lo sucedido entre Cáceres y Mbappé.

Los intercambios de palabras entre los dos planteles no pararon ni cuando el árbitro paró el encuentro para la pausa de hidratación en el segundo tiempo, una vez más con Mbappé como protagonista.

El partido entre Francia y Paraguay tuvo el dominio de la pelota de los europeos y un ordenado seleccionado guaraní que logró sostener el cero hasta el penal que Diego Gómez le cometió a Désiré Doué.

Antes de la ejecución se produjo otro de los encontronazos entre los jugadores y en esta ocasión fue por el punto del penal, que custodiaba Ousmane Dembélé para que no fuera dañado por algún jugador de Paraguay.