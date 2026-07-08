La histórica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Además de la emoción por el agónico 3-2 que clasificó al equipo a los cuartos de final, una acción puntual de Leandro Paredes se convirtió en símbolo del encuentro y despertó una increíble muestra de fanatismo.

El mediocampista de Boca Juniors protagonizó un cruce decisivo cuando el conjunto africano intentaba salir de contraataque en los minutos finales. Su recuperación de pelota evitó una situación que podía liquidar el partido y le permitió a la Selección Argentina mantenerse con vida en un momento crítico del encuentro.

La magnitud de esa intervención fue tal que un hincha decidió rendirle homenaje de una manera muy particular. El usuario de Instagram Adri Aguilera82 compartió en sus redes sociales las imágenes del tatuaje que se realizó apenas horas después del partido, donde quedó retratada la acción exacta del quite de Leandro Paredes.

El fanático también etiquetó al volante en una historia y le dedicó un mensaje cargado de admiración: "sos lo más grande que hay". La publicación no pasó inadvertida para el futbolista, quien reaccionó con un "me gusta", generando todavía más emoción entre quienes siguieron la historia.

No es la primera vez que este simpatizante demuestra su devoción por el campeón del mundo. Tiempo atrás había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Leandro Paredes durante un entrenamiento de Boca Juniors en el predio de Ezeiza. En aquella ocasión, el futbolista le firmó una de sus piernas para que luego pudiera convertir ese autógrafo en un tatuaje permanente.

El contexto del partido explica por qué aquella recuperación quedó marcada en la memoria de los hinchas. Argentina perdía 2-0 por los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko y parecía despedirse del torneo. Sin embargo, el descuento de Cristian Romero, la igualdad de Lionel Messi y el cabezazo agónico de Enzo Fernández sellaron una remontada que ya ocupa un lugar destacado en la historia del seleccionado.

En medio de ese desenlace épico, el quite de Leandro Paredes adquirió un valor determinante. La recuperación de la pelota frustró una contra muy peligrosa de Egipto, permitiendo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni mantuviera viva la ilusión hasta encontrar los goles que cambiaron definitivamente el resultado.

La noche también dejó otra marca histórica para Lionel Messi. Con su tanto alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026, igualando la cifra con la que Kylian Mbappé obtuvo el Botín de Oro en Qatar 2022. Además, el capitán elevó su registro a 21 tantos en Copas del Mundo, ampliando su récord como el máximo goleador histórico de la competencia y coronando una jornada que ningún argentino olvidará fácilmente.