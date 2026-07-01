El estreno del nuevo adelanto de “Spider-Man: Brand New Day” revolucionó las redes sociales este martes 30 de junio. Pero más allá de la sorpresa por ver a Lionel Messi compartiendo escena con Tom Holland, lo que terminó generando un debate mundial fue la cifra que habría cobrado el futbolista argentino por participar del comercial del universo Marvel.

El spot fue lanzado en plena fiebre del Mundial 2026 y rápidamente se convirtió en tendencia. En el video, el personaje de Peter Parker trabaja en una pequeña tienda de Queens cuando aparece inesperadamente el capitán de la Selección argentina. El joven queda impactado al verlo y termina transformándose en Spider-Man para acompañarlo en una recorrida por Nueva York.

Aunque la participación de Messi dura apenas unos segundos, el impacto mediático fue inmediato. El rosarino apenas pronuncia cinco palabras a lo largo de todo el teaser, además de un grito mientras sobrevuela la ciudad junto al superhéroe. Esa breve intervención alcanzó para despertar una enorme curiosidad sobre el dinero detrás de la producción.

El especialista en marketing Agustín Mario Giménez fue uno de los primeros en analizar el fenómeno en redes sociales. Desde su cuenta de X, el experto desmenuzó cada aparición del futbolista y lanzó un cálculo que rápidamente se viralizó. “El guion completo de Messi en el teaser de Spider-Man: ‘Sí’. ‘Spider-Man’. ‘Sí’. ‘Sí’. ‘¿Cómo?’”, escribió.

Luego, el analista fue todavía más lejos al hablar de cifras. “En redes hablan de entre 15 y 20 millones de dólares por participar. Sin confirmar, pero darían unos 3 o 4 millones por palabra”, señaló. El comentario explotó en internet y multiplicó las especulaciones sobre el supuesto acuerdo entre Sony Pictures y el campeón del mundo.

Las versiones crecieron aún más después de una publicación de la cuenta futbolera Winna F.C., donde aseguraron que el piso de la negociación habría sido de 15 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora medios especializados como Variety, Deadline o ESPN no confirmaron oficialmente el monto, por lo que la cifra sigue siendo un misterio dentro de Hollywood.

La impactante suma que cobró Messi

Más allá de los números, especialistas en publicidad remarcaron que detrás de la campaña hubo una estrategia brillante. Como Sony no es sponsor oficial de la Copa del Mundo, la compañía no puede utilizar logos ni imágenes registradas de la FIFA. Entonces optaron por contratar directamente a la figura más poderosa del fútbol internacional.

La jugada terminó siendo perfecta. Lionel Messi, que además es imagen de marcas vinculadas al Mundial como Lay’s y Michelob Ultra, logró conectar automáticamente la película con el torneo más importante del planeta. Y aunque todavía nadie confirmó cuánto dinero recibió, en redes ya aseguran que el simple “sí” del capitán argentino podría haberse convertido en una de las palabras mejor pagadas de toda la historia del entretenimiento.