El primer título de Boca Juniors en los últimos tres años desató multitudinarios festejos en distintos puntos del país. Neuquén también se sumó a la celebración: una multitud de hinchas xeneizes copó el Monumento al General San Martín, teñido de azul y oro. La conquista de Enner Valencia en el tiempo adicionado al reglamentario le dio más épica a la vuelta olímpica que consagró a la formación de Rodolfo Arruabarrena como la mejor de 2026.

Autos, motos y peatones se dirigieron por la Avenida Argentina hacia la Municipalidad, epicentro de todas las manifestaciones sociales en la parte Norte de la Patagonia.

En Buenos Aires, la salida de los hinchas de La Bombonera tuvo como destino al Obelisco y en cada ciudad del país la caravana concluyó en alguna plaza o esquina histórica.

En Buenos Aires, los festejos comenzaron en La Bombonera y se trasladaron al Obelisco.

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Boca sigue en carrera en tres frentes. El próximo fin de semana irá por las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield en Mendoza, luego a Barranquilla por la Copa Sudamericana y en los playoffs del Clausura 2026.

Rodolfo Arruaberrena ya confirmó que el plantel tendrá dos días libres y luego se reencontrará con el trabajo para apuntar al resto de las semanas decisivas.