¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Manifestación popular

Boca campeón de la Tabla Anual: Neuquén se tiñó de azul y oro

Tras la consagración del Xeneize en la Liga Profesional, el centro de la capital neuquina se llenó de hinchas alrededor del monumento a San Martín.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 21:41
PUBLICIDAD
La Avenida Argentina de Neuquén fue una pasarela de hinchas de Boca felices por la obtención de la Tabla Anual 2026.

El primer título de Boca Juniors en los últimos tres años desató multitudinarios festejos en distintos puntos del país. Neuquén también se sumó a la celebración: una multitud de hinchas xeneizes copó el Monumento al General San Martín, teñido de azul y oroLa conquista de Enner Valencia en el tiempo adicionado al reglamentario le dio más épica a la vuelta olímpica que consagró a la formación de Rodolfo Arruabarrena como la mejor de 2026.

Autos, motos y peatones se dirigieron por la Avenida Argentina hacia la Municipalidad, epicentro de todas las manifestaciones sociales en la parte Norte de la Patagonia.

En Buenos Aires, la salida de los hinchas de La Bombonera tuvo como destino al Obelisco y en cada ciudad del país la caravana concluyó en alguna plaza o esquina histórica.

En Buenos Aires, los festejos comenzaron en La Bombonera y se trasladaron al Obelisco.

Sigue la búsqueda

Boca sigue en carrera en tres frentes. El próximo fin de semana irá por las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield en Mendoza, luego a Barranquilla por la Copa Sudamericana y en los playoffs del Clausura 2026.

Rodolfo Arruaberrena ya confirmó que el plantel tendrá dos días libres y luego se reencontrará con el trabajo para apuntar al resto de las semanas decisivas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD