Ecuador estuvo a punto de marchar muy temprano de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, pero logró ganarle al gigante Alemania en la ultima fecha del Grupo E y se metió en los 16avos de final junto a los germanos y Costa de Marfil para seguir soñando con el título.

El conjunto que dirige el argentino Sebastián Beccacece tenía la gran chance de lograr el objetivo sin depender de nadie, pero para eso debía ganar o ganar en New Jersey, el estadio de la final del Mundial en el mes de julio.

La falta de eficacia había puesto al escolta de la Argentina en las eliminatorias de la Conmebol al borde del fracaso y las dos primeras fechas lo cargaron de urgencias ante el tetracampeón que ya estaba asegurado con el 1 del cuadrangular antes de jugarse el partido.

De verdad, Ecuador mereció más ante Costa de Marfil y Curazao, pero sin goles no hay paraíso y falló demasiado en la definición. Alemania no lo quiso dejar renacer, ni siquiera le rotó nombres, fue con todo y le arrancó ganando a los dos minutos.

Su técnico extranjero llegó muy cuestionado por la opinión popular a América del Norte. El hincha nunca lo adoptó, ni siquiera con los buenos resultados previos al Mundial. Hasta el propio Beccacece lo reconoció en la noche post empate con el rival de América de Central. “Nunca me gané el corazón de la gente”, expresó.

Su destino parecía quedar lejos de allí e incluso ya se lo apuntaba como la piedra fundamental en la reconstrucción del fútbol de Chile. Ahora, ese proyecto deberá esperar porque el ex Defensa y Justicia, Independiente y Racing continuará compitiendo en la Copa del Mundo.

Sin revachas personales

Públicamente , las primeras palabras del DT después de la histórica victoria, la más importante del fútbol de Ecuador hasta el momento, no expresó rencor. "Acá no se trata de lo que la victoria significa para mí. Esto es para todo el pueblo del Ecuador, que lo festejen", declaró de manera obligada ante los micrófonos que dispone la FIFA en pleno campo de juego.

Los hinchas serán los que no podrán olividar el pedido de renuncia que le hicieron al término del empate 0 a 0 con Curazao. "Que se vaya", le gritaron desde los cuatro costados del estadio de Kansas y en medio de ese clima, el profesional declaró que ponía su renuncia a disposición en caso de una eliminación en primera ronda.

Ahora, con la victoria conquista, sus detractores deberán esperar.