Ecuador inició su camino mundialista en la ciudad de Filadelfia perdiendo ante Costa de Marfil por 1 a 0, complicando sus chances reales de clasificación en el Grupo E que completan Alemania y Curazao debido a la “falta de puntería” que observó su técnico argentino Sebastián Beccacece.

Aún con la amargura por la derrota sobre el final del estreno, el seleccionador habló para la transmisión oficial del partido y resumió el resultado a la falta de eficacia de sus dirigidos en el primer tiempo.

No es la primera vez que el ex Independiente, Racing y Defensa y Justicia resalta ese aspecto de su equipo, pese a que se erigió en una de las máximas promesas para esta competencia por lo hecho a lo largo de las Eliminatorias.

Sebastián Beccacece, técnico de la Selección de Ecuador que terminó perdiendo ante Costa de Marfil en la ciudad de Filadelfia.

“En el primer tiempo acumulamos situaciones como para ponernos en ventaja. En el segundo ajustamos algunas cosas y el desgaste realizado nos llevó a tocar otras, pero no tuvimos puntería”, explicó en un breve análisis.

Acompañados por miles de ecuatorianos en el imponente estadio, Beccacece resaltó el clima vivido en las tribunas, pero lamentó que no haya sido acompañado por una victoria.

Reclamo al árbitro

Pese a la brevedad de la entrevista, el técnico no dejó de resaltar un reclamo específico al juez Michael Oliver de Inglaterra.

Para el argentino, Doué debió haber visto la segunda amarilla en el complemento. Algo que no sucedió y el técnico de los africanos, Emerse Fae, lo terminó reemplazando al defensor por Odilón Kossounou. De esta manera, Yan Diamonde pasó al lateral derecho y fue el responsable del desborde que terminó en la jugada del gol.

“Es una falla del árbitro que incide en el resultado, porque desde ese movimiento táctico llega la corrida final y el gol que nos hacen”, soltó Beccacece antes de meterse en el vestuario a pensar en lo que viene.