Neuquén tuvo una gran actuación en los Juegos Evita 2026, y uno de sus grandes protagonistas fue Feliciano Cappi. El representante de Villa Pehuenia, se quedó con la medalla de oro en bádminton, en la modalidad dobles mixtos, junto a Morena Paredes, luego de una gran actuación a lo largo de la competencia.

La dupla neuquina tuvo un recorrido destacado desde la fase de grupos, donde consiguió tres victorias en igual cantidad de presentaciones. Entre sus resultados sobresalieron los triunfos frente a Santa Cruz y San Luis, ambos por 2-0, además de la victoria ante Catamarca que le permitió continuar avanzando en el certamen. En la definición, superaron a la pareja de Santa Fe por 21-12 y 21-10, resultado que les permitió subirse a lo más alto del podio y quedarse con el título nacional.

El logro representa una alegría para el deporte neuquino y, especialmente, para Villa Pehuenia, que vuelve a tener presencia en lo más alto del deporte juvenil argentino. La consagración de Feliciano también puso en valor el crecimiento del bádminton en la localidad y el trabajo que se desarrolla desde la escuela municipal, consolidando nuevos talentos y proyectando deportistas hacia competencias de alcance nacional.

Feliciano Cappi fue reconocido por el intentente, intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio

El representante provincial, que compitió este año a nivel nacional e internacional, en el Torneo Mercosur Junior, que se disputó en Brasil, y donde jugó junto a su hermano Francisco, fue reconocido por el intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio; la secretaria de Coordinación y Planificación, Natalia Manavella; la directora de Deportes, Luciana Carnez, y el coordinador deportivo Martín Vidal.

El joven, destacó la importancia de competir en los Juegos Evita y representar a la provincia, remarcando el aprendizaje a la hora de realizar estrategias en el juego, más las fortalezas propias y trabajar para seguir mejorando.

Feliciano forma parte de una escuela municipal que viene creciendo en Villa Pehuenia, siguiendo el camino de su hermano Francesco Cappi, también vinculado a la Selección Argentina, y que en esta temporada consiguió logros importantes.