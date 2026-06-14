Curazao terminó goleado por Alemania 7 a 1 en el comienzo de las acciones por el Grupo E de la Copa del Mundo en la ciudad de Houston, pero el representante de la Concacaf pudo marcar ante el gigante europeo en su primera participación en la máxima cita.

Livano Comenencia a los 21 minutos del primer tiempo sacudió la estructura del fútbol estableciendo el 1 a 1 parcial contra el cuatro veces campeón.

La reacción germana no tardó en llegar y fiel a su estilo físico y de transiciones veloces, terminó sometiendo al representante de la Concacaf que de todas maneras registró un par de hitos en el certamen.

Curazao es el país con menor población de todos los que clasificaron alguna vez al certamen. Con poco más de 150 mil habitantes, los dirigidos por Dick Advocaat viven una verdadera fiesta y las tribunas se lo reconocen.

Fue evidente el respaldo popular recibido al momento de la conquista que provocó asombro y ratificó que nadie puede relajarse en esta competición.

Hasta hoy, Islandia, último rival amistoso en la preparación de Argentina, se había convertido en el país menos densamente poblado del Mundo en participar, casillero que ahora le corresponde a los centroamericanos.

Doblete de Havertz

Kai Havertz, actual delantero del Arsenal inglés, marcó dos goles en el partido y de esta manera pica en punta en la lista de artilleros del certamen.

El delantero es una de las máximas figuras de una Alemania que comparte grupo con Ecuador y Costa de Marfil, un cuadrangular que sin dudas le pondrá las cosas difíciles a Curazao y por eso la importancia de los europeos en señalar tantos goles en búsqueda de una buena diferencia en el rubro de cara al ordenamiento final en la clasificación a los 32avos de final.