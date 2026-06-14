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Mundial 2026

La emoción del técnico de Curazao, el más longevo del Mundial, antes del debut

A sus 78 años, el neerlandés Dick Advocaat se emocionó al escuchar el himno de Curazao en lo que fue el estreno de su equipo y la vuelta suya a una Copa del Mundo luego de dirigir en 1998 y 2006.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 14 de junio de 2026 a las 14:22
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Advocaat, el DT más longevo de la Copa del Mundo, previo al estreno de Curazao ante Alemania.

El duelo entre Alemania y Curazao que abrió el Grupo E del Mundial 2026 dejó diversas notas de color, pero sin dudas la más destacada tuvo que ver con el entrenador de la debutante selección centroamericana. Dick Advocaat, de 78 años, se emocionó antes del comienzo del partido y su reacción se viralizó. El DT, en su tercera Copa del Mundo, se convirtió en el más longevo en dirigir en una cita mundialista.

El experimentado director técnico afronta este reto con la debutante Curazao marcando el récord absoluto de longevidad. Luego de haber dirigido a Países Bajos, su selección, en Francia 1998, y volver en Alemania 2006 para dirigir a Corea del Sur, esta es la tercera vez que Advocaat dirige en un Mundial. Justo antes del inicio, la cámara enfocó al banco y se lo vio secarse alguna lágrima que le caía.

El neerlandés asumió originalmente las riendas de Curazao en enero de 2024. Sin embargo, a principios de 2026 tuvo que dejar brevemente el cargo por razones personales y parecía que no iba a hacerse presente en el Mundial. No obstante, su regreso se confirmó en mayo pasado luego de que el plantel lo convenciera de seguir y es así que hoy llega a Houston para liderar el duelo histórico del equipo centroamericano en la que es su primera vez participando de la gran cita futbolística.

 

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