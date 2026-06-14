El duelo entre Alemania y Curazao que abrió el Grupo E del Mundial 2026 dejó diversas notas de color, pero sin dudas la más destacada tuvo que ver con el entrenador de la debutante selección centroamericana. Dick Advocaat, de 78 años, se emocionó antes del comienzo del partido y su reacción se viralizó. El DT, en su tercera Copa del Mundo, se convirtió en el más longevo en dirigir en una cita mundialista.

El experimentado director técnico afronta este reto con la debutante Curazao marcando el récord absoluto de longevidad. Luego de haber dirigido a Países Bajos, su selección, en Francia 1998, y volver en Alemania 2006 para dirigir a Corea del Sur, esta es la tercera vez que Advocaat dirige en un Mundial. Justo antes del inicio, la cámara enfocó al banco y se lo vio secarse alguna lágrima que le caía.

El neerlandés asumió originalmente las riendas de Curazao en enero de 2024. Sin embargo, a principios de 2026 tuvo que dejar brevemente el cargo por razones personales y parecía que no iba a hacerse presente en el Mundial. No obstante, su regreso se confirmó en mayo pasado luego de que el plantel lo convenciera de seguir y es así que hoy llega a Houston para liderar el duelo histórico del equipo centroamericano en la que es su primera vez participando de la gran cita futbolística.