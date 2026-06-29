De cara al duelo del viernes ante Cabo Verde, la principal preocupación de la Selección Argentina pasa por la recuperación de Cristian Romero. Luego de quedar descartado para el cruce ante Jordania, el cuerpo técnico está muy cerca de su evolución del Cuti luego de su golpe en la rodilla y mantiene el optimismo de recuperarlo para el partido frente de los 16avos de final del Mundial 2026.

Por el momento, el defensor cordobés continúa con trabajos diferenciados y será evaluado día a día para definir si puede reaparecer en el duelo ante los Tiburones Azules. La acción se dio en el segundo tiempo del partido ante Austria y la decisión de Lionel Scaloni fue cambiarlo durante ese partido y luego preservarlo en el cierre de la fase de grupos para evitar riesgos mayores. Recordemos que el impacto fue en la rodilla derecha, zona donde Romero sufrió un esguince del ligamento colateral medial que lo hizo llegar con lo justo a esta Copa del Mundo.Si bien todavía no recibió el alta médica, la evolución es favorable y en el cuerpo técnico confían en que llegue en condiciones al compromiso.

En caso de que el Cuti no logre recuperarse a tiempo, Scaloni volvería a apostar por Nicolás Otamendi en la zaga central para jugar junto a Lisandro Martínez. Esta decisión final dependerá de cómo responda el futbolista del Tottenham en los entrenamientos de los próximos días, ya que la intención es no arriesgarlo si no está al ciento por ciento.