La noche que Cristian “Cuti” Romero vivió en el estadio Mario Alberto Kempes difícilmente pueda ser olvidada. Frente a Bolivia, el defensor fue capitán de la Selección Argentina, marcó un gol en la goleada 4-0 y volvió a presentarse ante el público cordobés en un escenario que tiene un significado especial en su carrera.

El encuentro representó además un nuevo paso en el camino de Romero dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Con Lionel Messi atravesando la etapa final de su ciclo internacional, el marcador central comenzó a asumir un protagonismo diferente y quedó ubicado entre los principales referentes del plantel campeón del mundo.

Después de la victoria, el futbolista habló con TyC Sports y recordó sus primeros pasos en ese mismo estadio. “Fue un día especial. Hace diez años hice el debut acá con Belgrano y volver hoy siendo capitán y habiendo vivido la época más grande de nuestra Selección, es algo hermoso”, expresó el cordobés.

En ese sentido, Cuti Romero reconoció que llevar la cinta implica una responsabilidad que no toma a la ligera. “Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado”, aseguró el defensor, quien ahora deberá asumir un rol todavía más importante dentro del vestuario de la Selección Argentina.

Pero una de las revelaciones más importantes llegó cuando explicó quiénes participaron de la elección de los nuevos capitanes. Romero contó que Scaloni ya le había comunicado tiempo atrás que ocuparía el tercer lugar en la línea de liderazgo del equipo. “Scaloni me lo hizo saber hace bastante tiempo que iba a ser el tercer capitán. Leo y Otra me eligieron y me toca asumir esa responsabilidad y agradecer”, explicó.

El defensor también se refirió al lugar que todavía ocupa Lionel Messi dentro del grupo y destacó todo lo que significa para sus compañeros. “A Leo lo vamos a extrañar mucho, es nuestra bandera. No va a haber otro como él”, afirmó Cuti Romero, dejando en claro que la nueva etapa estará atravesada por el legado del histórico capitán.

Tras el partido, Lionel Scaloni también habló sobre el presente de Romero y destacó su nivel futbolístico. “Es de los mejores centrales del mundo”, sostuvo el entrenador, aunque también le marcó un aspecto a corregir: “A veces se le va un poco la pierna, eso lo tiene que mejorar”. Además, remarcó que ahora deberá cuidar especialmente su comportamiento porque “formará parte de la historia”.

La noche terminó de adquirir un valor especial por la presencia de su familia. Su mamá, Rosa, habló con TyC Sports antes del encuentro y expresó todo su orgullo por el recorrido de su hijo: “Muy orgullosa y con mucha bendición, todo lo mejor como siempre para él y todos los argentinos en esta nueva etapa que empieza la Selección”. Además, destacó su “constancia, sacrificio” y “fortaleza mental”.