Alianza de Cutral Co, Atlético Regina, Jorge Newbery de Carmen de Patagones, Estudiantes Unidos de San Carlos de Bariloche en la patagonia norte, Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, Escorpión de Río Gallegos y Camioneros de Rio Grande en la parte más austral accedieron entre sábado y domingo a los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

Los de la zona petrólera neuquina se convirtió en el único representante de Lifune que continúa en carrera. En el Coloso del barrio Ruca Quimey estadio Álvaro Pedro Ducás, el Gallo goleó por 4 a 0 a Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche y cerró la serie de octavos de final con un global de 4 a 0 y aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Región Sur.

Después del empate sin goles registrado en el partido de ida, el equipo neuquino hizo valer la localía y resolvió la eliminatoria con una gran producción ofensiva. Dante Cardozo abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que en el complemento llegaron los tantos de Alan Riquelme, y otro doblete del entrerriano ex Cipolletti, Laureano Doello.

El próximo rival del Gallo será ante otro equipo de San Carlos de Bariloche, Estudiantes Unidos, que consiguió su clasificación el sábado al vencer 1 a 0 a Maronese. El Pincha había igualado sin goles en Neuquén y definió la serie en su cancha con un tanto del veterano y siempre vigente Franco Montero. De esta manera, el Dino se despidió del certamen y Alianza tendrá que volver a viajar a la cordillera para disputar el primer partido de los cuartos de final.

La otra eliminación neuquina se produjo en El Chañar. San Patricio venció 3 a 1 a Atlético Regina, pero no le alcanzó para revertir la diferencia que había sufrido en el encuentro de ida, cuando cayó 3 a 0 como visitante. El Santo ganó la revancha, aunque el Albo se quedó con la clasificación por un global de 4 a 3. Nahuel Cruz en dos oportunidades y Franco Morales, anotaron para el elenco Santo. En tanto, Jeremías Mhounh marcó el gol del equipo de Diego Napolitano que le permitó llevarse la serie.

Deportivo Roca quedó eliminado por penales

El Naranja volvió a empatar 0 a 0 ante Jorge Newbery de Carmen de Patagones en el Luis Maiolino, repitió el resultado del partido de ida y terminó cayendo 4 a 3 en la definición por penales.

El conjunto visitante, que milita en la Liga Rionegrina de Viedma consiguió así uno de los golpes de los octavos de final. Incluso había desperdiciado una gran oportunidad durante el partido, cuando Nahuel Ocares falló un penal en el primer tiempo. La gran figura de la tanda fue Santiago Zárate, arquero de los Maragatos que contuvo tres ejecuciones, las de Juan González, Lautaro Muñoz y Luciano Pereyra. Este último ya había fallado frente al mismo arquero en el encuentro de ida. Bruno Corsi también respondió para Roca y atajó los dos primeros remates de la serie, ejecutados por Martín Maldonado y Marcos Dumrauf, pero no alcanzó para evitar la eliminación. Para Newbery marcaron Leonardo Espíndola, Nahuel Sánchez, Damián Leal y César Olivares. Con la clasificación consumada, Jorge Newbery enfrentará a Atlético Regina en los cuartos de final.

En la zona más austral

Clasificaron los dos equipos de Comodoro Rivadavia, que en la próxima ronda se medirán enntre si. El sábado en La Madriguera del barrio 9 de Julio, Jorge Newbery se impuso con autoridad a Juan José (JJ) Moreno de Puerto Madryn por 4 a 1 con tantos de Franco Domínguez (2), Lucas Villalba y René Billalba y llevarse la serie por por 5 a 3 en el global. Máximo Florentín marcó para los portuarios.

En Villalonga, en la provincia de Buenos Aires, el Deportivo homónimo de la ciudad "cebollera" derrotó por 2 a 1 a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI), pero en el global se impuso el "Azurro" por 3 a 2. Este domingo, los hermanos De León -Alejo y Simón- para los locales y Agustín Jará le dio el pasaje a la siguiente instancia a los chubutenses.

El sábado, en Río Gallegos, Camioneros de Río Grande (Tierra del Fuego) le ganó por penales 4 a 3 a Bancruz, tras igualar 0 a 0. En domingo, Deportivo Escorpión, uno de los clubés más nóveles de la capital de Santa Cruz, obtuvo el pase a la siguiente ronda. Se benefició con el 3 a 1 del fin se semana pasado contra el candidato Boxing. Este fin de semana igualaron 1 a 1, Gustavo Méndez señaló para los clasificados, para el albiverde marcó Owen Soto.