Guillermo Francella terminó la función de Desde el jardín con un grupo de hinchas de Boca esperándolo en la puerta del Teatro Metropolitan. Ese sábado 21 de noviembre, los simpatizantes festejaban en el centro porteño la conquista de la Copa Sudamericana y tenían una chicana preparada para el actor. Sabían que era hincha de Racing y querían cantársela en cuanto saliera a la avenida Corrientes.

La celebración había empezado en el Obelisco después del triunfo por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Con los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el equipo de Rodolfo Arruabarrena había puesto fin a una espera de 18 años por un título internacional. En Buenos Aires, parte de la hinchada se apartó de la concentración y caminó hasta el teatro.

En Corrientes al 1300, decenas de simpatizantes con camisetas de Boca aguardaron a que terminara la obra que protagoniza Guillermo Francella. A la salida lo recibieron con un cantito dirigido al club del que es fanático. “Racing botón”, se escuchó en la vereda del Metropolitan. La cargada parecía dejar al actor en el lugar de visitante en la puerta de su propio teatro.

El segundo canto cambió el sentido de la broma. “Guillermo es de Boca”, corearon los hinchas, que ahora lo contaban entre los suyos. Francella salió a la vereda con una sonrisa y saludó al grupo. Respondió con gestos de complicidad mientras los simpatizantes seguían cantando en plena avenida.

El saludo terminó en una ovación. Los mismos hinchas que se habían acercado para cargarlo por su amor a la Academia festejaron que el actor se prestara al juego. Esa vuelta que dio el encuentro se aprecia en los videos grabados desde la puerta del teatro, donde quedaron registrados tanto los cantitos como la respuesta que recibieron.

Las grabaciones circularon rápidamente en las redes sociales junto con las imágenes de los festejos por la copa. Entre quienes comentaron el cruce, varios destacaron la buena onda de Guillermo Francella para tomarse la cargada. La escena que más celebraron duró apenas unos gestos: con la vereda llena de camisetas azules y amarillas y un coro que hasta le había cambiado de club, el reconocido hincha de Racing se despidió entre aplausos.