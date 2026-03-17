El piloto argentino Franco Colapinto podría correr en Argentina en las próximas semanas luego de que se iniciaran gestiones para organizar una exhibición de Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires junto a su equipo Alpine, tras su destacado fin de semana en el Gran Premio de China donde consiguió su primer punto en la categoría.

La iniciativa fue confirmada por el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, quien aseguró "que se mantienen conversaciones con la escudería para concretar una visita al país. Posiblemente el mes próximo venga Alpine a nuestro país. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”.

La posible llegada del piloto de 22 años se da en un contexto particular del calendario internacional, ya que las carreras previstas en Medio Oriente fueron suspendidas por conflictos bélicos, lo que dejó una ventana en la agenda de la categoría durante abril que podría facilitar el viaje del argentino.

Según trascendió, la actividad sería una carrera o demostración de exhibición a fines de abril en el histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde Colapinto giraría con el monoplaza A526 del equipo francés. El circuito se encuentra actualmente en obras de remodelación de cara al regreso del MotoGP previsto para 2027.

La actividad también buscaría posicionar nuevamente a Buenos Aires dentro del radar de la Fórmula 1, una categoría que no disputa un Gran Premio en el país desde el 12 de abril de 1998, cuando el alemán Michael Schumacher se quedó con la victoria a bordo de su Ferrari.

De confirmarse la exhibición, los fanáticos argentinos podrían volver a ver de cerca un monoplaza de la máxima categoría y al piloto de Pilar que hoy representa al país en el campeonato mundial.