El nombre de Dani Alves volvió a meterse en la conversación pública, aunque por un motivo completamente distinto al que marcó su carrera. Ya no fue por una pelota, una transferencia ni una polémica deportiva. Esta vez, el exfutbolista brasileño apareció sobre el césped de un estadio de Madrid convertido en predicador, frente a una multitud, con un discurso atravesado por la fe, la cárcel y una idea de transformación personal que eligió contar en primera persona.

La escena se dio en el Estadio Cívitas Metropolitano, durante The Change Madrid 2026, uno de los encuentros evangélicos más convocantes de Europa. Ahí, Dani Alves tomó la palabra como orador y dejó atrás cualquier referencia al juego para meterse de lleno en un terreno espiritual. Su presencia impactó justamente por eso: reapareció en una cancha, sí, pero no como exjugador ni como dirigente, sino como testigo de una conversión que, según dijo, redefinió su vida.

En el tramo más fuerte de su intervención, el exc futbolsita del Barcelona puso el foco en los 14 meses que pasó preso y en la lectura religiosa que hoy hace de esa etapa. “Estuve 14 meses en la cárcel, ahí Cristo me hizo libre”, afirmó. Después buscó ampliar ese mensaje hacia el público y lo transformó en una idea más universal: “No sé qué cárceles están enfrentando ustedes, pero Cristo romperá esas cárceles y muros”.

Esa misma línea atravesó el resto de su exposición. Dani Alves insistió en que su presente ya no puede leerse desde lo que fue antes, sino desde una identidad nueva atravesada por la fe. “Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan”, sostuvo. Y más adelante redobló esa idea con una frase que resumió el tono de todo el testimonio: “Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores”.

Hacia el final, el mensaje se volvió todavía más enfático y dejó ver el lugar central que la religión ocupa hoy en su relato. “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”, expresó. Luego cerró con una advertencia directa a los presentes: “La vida es corta y hay que vivirla. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo”. Ahí ya no hubo matices ni zonas grises, sino una prédica frontal, pensada para conmover y sacudir a quienes lo escuchaban.

La reaparición de Dani Alves llamó la atención no solo por el tono del discurso, sino también por el momento en que sucede. Su figura sigue inevitablemente ligada a la causa por agresión sexual por la que estuvo preso y que terminó con su absolución. Por eso, verlo ahora en un evento multitudinario, hablando de redención y libertad espiritual, corrió su imagen hacia un lugar inesperado.

De este modo, Dani Alves volvió a pisar una cancha, pero desde un rol imposible de imaginar en sus años de gloria. El estadio, esta vez, no fue escenario de una ovación futbolera, sino de un testimonio religioso con el que buscó mostrar quién dice ser ahora.