Dani Alves inició el 2026 con un giro inesperado en su carrera. El ex futbolista brasileño fue presentado como nuevo inversor del Sporting Clube São João de Ver, equipo que milita en la tercera división de Portugal, y no descarta volver a jugar al fútbol de manera profesional durante los próximos meses.

La operación se concretó mediante la adquisición del 50% de la SAD del club, con el compromiso de comprar el porcentaje restante una vez finalizada la temporada 2025/26. Alves encabeza el proyecto junto a un grupo de inversores brasileños y ya realizó una aportación económica inicial para tomar el control deportivo y estructural de la institución.

El propio club anunció la llegada del ex Barcelona con un comunicado en el que destacó la incorporación de “una de las trayectorias más victoriosas del fútbol mundial” y planteó la ambición de transformar el crecimiento del equipo en un proyecto sostenible a largo plazo. Desde la dirigencia remarcaron que se trata de un punto de inflexión para una institución con fuerte arraigo local.

Además de su rol dirigencial, Alves analiza la posibilidad de volver a la actividad profesional por un período breve, entre enero y junio de 2026. Según medios brasileños, el objetivo del ex defensor es cerrar su carrera dentro del campo antes de dedicarse de lleno a la dirección técnica, para la cual ya cuenta con la licencia UEFA A.

A los 42 años, Dani Alves no compite oficialmente desde enero de 2023. En marzo pasado, el Tribunal de Justicia de Cataluña resolvió su absolución en la causa por agresión sexual tras considerar insuficientes las pruebas, revocando la condena que lo había mantenido 14 meses en prisión preventiva. El ex jugador recuperó la libertad en 2024 tras el pago de una fianza y siempre sostuvo su inocencia.

Mientras redefine su futuro deportivo, Alves viene trabajando en distintos proyectos vinculados al fútbol europeo, tanto en el rol de asesor como de intermediario. La compra del club portugués aparece como su primer paso formal en la gestión, con la mira puesta en combinar experiencia, exposición internacional y desarrollo institucional.

Lejos de los flashes que marcaron su carrera como jugador, Dani Alves vuelve a escena desde otro lugar. Ahora, el desafío pasa por construir desde los escritorios, sin descartar una última función dentro de la cancha.