Tras una espera que se viene haciendo larga y dura para los fanáticos, la Fórmula 1 reanudará su calendario el fin de semana del viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo, en Montreal, donde se disputará el Gran Premio de Canadá. Pero no todas son buenas noticias en el norte de América, puesto que el Comité Autónomo de Trabajo Sexual, gremio que nuclea a trabajadores sexuales y strippers, marcó el la competencia como el disparador de una fuerte precarización laboral. Y llamó al paro general.

El New York Times se hizo eco del conflicto en su suplemento The Athletic y remarca que la fecha señalada para la protesta es el 23 de mayo, el sábado de carrera sprint y clasificación para la carrera principal. En un comunicado, el sindicato admitió que eligió especialmente esa jornada por la carrera y exigió "condiciones laborales seguras como en cualquier otro empleo".

"Creemos que el Gran Premio es el mejor momento para atacar. Los clubes nocturnos están en su época de mayor actividad, lo que lo convierte en el período más lucrativo del año para la patronal. Esta es nuestra oportunidad de amenazar esos ingresos y afectarlos cuando más les duele", explicaron desde la entidad. Por ejemplo, el año pasado la fecha atrajo un récord de 352 mil personas a lo largo de todas las actividades.

“Durante este tiempo, a pesar de que la gerencia gana más dinero, las trabajadoras tienen que soportar una lista de nuevas reglas, mayores tarifas en el bar, exceso de reservas y, en general, peores condiciones laborales. Las tarifas de los bares aumentan de forma exorbitante durante la Fórmula 1 y nuevas reglas arbitrarias a menudo se aplican con rigor, multas abusivas incluidas", detallaron.

“La realidad es que estamos claramente atrapadas en una dinámica de poder entre empleadores y empleadas, y el modelo de pago por consumo en el bar solo beneficia a los jefes. De hecho, tienen todos los incentivos para contratar a la mayor cantidad de bailarinas posible cada noche para maximizar sus ganancias. En cuanto a nuestra seguridad, nuestros empleadores muestran muy poca preocupación y nos dejan a nuestra suerte”, agregaron en su convocatoria.

Con la participación de Franco Colapinto tras su mejor actuación en la categoría en Miami, la agenda en Montreal comenzará a ejecutarse el viernes 22 con una única sesión de entrenamientos puesto que es fecha de carrera sprint: el segundo turno del viernes ya clasificará para esa prueba. El sábado se hará la mini carrera y, más tarde, la qualy de la principal del domingo.