El mejor jugador del fútbol argentino, Ángel Di María, salió a escena por la Copa Libertadores y en la 1ª fecha del Grupo H, su Rosario Central empató 0 a 0 con Independiente del Valle de Ecuador ante una multitud.

Los nervios fueron el común dominador en el arranque, pero la visita mostró desde las primeras jugadas que tenía buena tenencia de pelota y a los 5 minutos intentó por primera vez al arco defendido por Jeremías Ledesma, la pelota se desvió en el camino y terminó en el tiro de esquina.

La respuesta ofensiva de Central fue inmediata, en una gran acciión de Alejo Véliz por el centro del campo, con un movimiento de cuerpo alejó su marca y sacó un remate mordido que terminó controlado por el arquero Aldair Quintana.

Lejos de un asedio en campo rival, el Canalla siguió sufriendo el buen pie de los ecuatorianos. Jordy Alcivar sacó un potente y preciso remate de media distancia que forzó la muy buena atajada de Ledesma que se agigantó en el arco. Todos fueron a ver a Ángel Di María, pero la gran figura de la tarde noche en el cuarto de hora inicial fue Ledesma en el arco local.

La única que no pudo cortar el 1 en ese tramo del partido, Matías Perelló la malogró tirando la pelota por encima del travesaño, después de una excelente contra del visitante que cambió la pelota de izquierda a derecha para el ingreso del lateral que no definió bien.

Pero empujando, yendo hacia adelante sin demasiadas asociaciones, pero con Di María, Central se la ingenió para tener la más clara a los 26, en un centro cruzado que los pasó a todos y encontró el pie de Enzo Giménez que no pudo alejar la pelota del alcance de Quintana, de gran respuesta debajo de los tres palos, para mantener el 0 a 0.

Desde el arranque

A la vuelta de los vestuarios, el dueño de casa salió a presionar unos metros más adelante para acorralar a su rival. Apenas dos minutos demoró en provocar una muy buena ocasión, de pelota parada en un tiro de esquina de Di María desde la izquierda que hizo conexión aérea con Véliz y el cabezazo del 9 se fue apenas ancho.

Parecía que el delantero tenía revancha a la jugada siguiente, a los 5, cuando llegó a convertir en un centro de Jaminton Campaz. Sin embargo, el colombiano partió en fuera de fuego y dejó sin valor la definición de su compañero.

Una decisión del árbitro Wilmar Roldán a los 14 dejó al visitante con un hombre menos. Junior Sornosa quedó enredado en una disputa con el juvenil Ignacio Ovando que cayó al piso al sentir la mano del capitán rival cerca en su rostro. Pese al pedido de revisión en VAR por parte del ecuatoriano, el juez mantuvo su decisión.

Tras la tarjeta roja, el domingo local se hizo todavía más intenso. Acumula situación en los pies de Vélez, Campaz, pero Independiente del Valle resiste y se aferra cada vez más al punto en Rosario.

Los arqueros, Ledesma en el primero y Quintana en el segundo fueron los máximos responsables en la ausencia de goles en la noche. Impresionante actuación del 1 ecuatoriano que le ganó duelos a Campaz y estuvo siempre firme en el juego aéreo en el tramo más caliente, cuando ya su equipo jugaba en inferioridad numérica y sólo resistía para llevar el primer punto de la campaña.

Síntesis

Rosario Central 0: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente del Valle 0: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacaya, Layan Loor; Justin Lerma, Jordy Alcivar; Matías Perello, Junior Sornosa, Emerson Pata; Carlos González. DT: Joaquín Papa.

Cambios: ST 12’ Darwin Guagua por Lerma (IdV) y Ronald Briones por Pata (IdV), 13’ Aron Rodríguez por Perelló (IdV), 18’ Ignacio Copetti por Coronel (RC), 28’ Andy Velasco por Romero (IdV), 36' Carlos Quintana por Ovando (RC).

Expulsado: ST 14' Sornosa (IdV).

Árbitro: Wilmar Roldán.

La previa

En la previa, los dos máximos candidatos del cuadrangular que completan Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay (juegan a la misma hora Caracas) se cruzarán entre sí con la expectativa de ver la vuelta del campeón del mundo a la máxima cita continental, tras dos décadas descollando por copas europeas con diferentes camisetas del mundo.

Di María es en sí mismo uno de los grandes atractivos de la cita en Rosario. El otro es justamente el regreso Canalla a la competencia luego de haber sido el mejor de todo el 2025 en la Liga Profesional.

Ángel Di María fue portada de las redes oficiales de la Conmebol. Una estrella del fútbol mundial.

Pese a esa campaña construida bajo la conducción de Ariel Hollan, la dirigencia viró y cambió de cuerpo técnico. Con el fin de ser gran protagonista en la Libertadores es que también llegó Jorge Almirón.

Enfrente un rival que ha marcado escuela en Ecuador. Casa de las grandes figuras que actualmente tiene la Selección mayor que conduce Sebastián Becaccece e irá a la Copa del Mundo. Cuidado con el primer escollo, una institución modelo, con marcado estilo futbolístico y en constante renovación.

La buena noticia para el futbolero es que la televisación del duelo no será codificado y podrá seguirse por la pantalla de Fox Sports, más allá que también existe la opción Premium de Espn. Wilmar Alexander Roldán de Brasil será el juez principal de una primera fecha por demás esperada.