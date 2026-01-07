Cipolletti cerró una renovación clave pensando en el presente y el futuro inmediato. Maximiliano Amarfil extendió su vínculo con el club luego de regresar de su paso por Independiente Rivadavia, que finalmente decidió no hacer uso de la opción de compra. De esta manera, el mediocampista continuará en la institución y será una de las piezas importantes del proyecto deportivo.

La continuidad de Amarfil no es solo una noticia deportiva. En el club destacan su compromiso, su identificación con la camiseta y una decisión que fortalece al plantel en un momento clave de planificación. Tras su experiencia en el fútbol mendocino, el jugador optó por quedarse en Cipolletti y volver a apostar por un lugar que conoce y siente como propio.

Desde la dirigencia valoraron especialmente el gesto del futbolista, que va más allá de lo contractual. Su renovación representa un respaldo al camino que transita la institución y una señal positiva puertas adentro, en un contexto donde sostener referentes se vuelve fundamental.

Amarfil ya se encuentra trabajando junto al resto del plantel y se perfila como una alternativa importante para el cuerpo técnico, aportando experiencia, conocimiento del club y equilibrio en el mediocampo. Su permanencia le da continuidad a una base que Cipolletti busca consolidar para afrontar los desafíos que vienen.

Cuando el compromiso es genuino, el proyecto se fortalece. Y en Cipolletti celebran haber asegurado a un jugador que entiende el escudo, el contexto y la responsabilidad de vestir la camiseta albinegra.