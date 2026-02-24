La séptima fecha del Torneo Apertura arrancó con un duelo sin emociones: Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0 en el estadio Ciudad de Vicente López. En un partido con ocasiones de gol para ambos, los dos sostuvieron su posición en la Zona A aunque desaprovecharon la chance de meterle presión a Vélez, líder del grupo.

En un primer tiempo donde el Halcón tuvo las más claras, la mala puntería más la participación del arquero Matías Borgogno impidió a los de Mariano Soso abrir el marcador. Primero el arquero le tapó su intento a Rubén Botta, mientras que luego Aaron Molinas falló una ocasión clarísima y Juan María Gutiérrez se la tocó por un costado al guardameta pero apareció Ignacio Vázquez para salvar su valla con lo justo.

En la segunda mitad el duelo se emparejó y hubo menos ocasiones, con un Platense mejor parado que tuvo aproximaciones y contó con la última del partido, un cabezazo de Víctor Cuesta que se fue apenas por encima del arco de Christopher Fiermarín. Así se terminó la historia en Vicente López, con un duelo con pasajes entretenidos pero en el que ningún equipo pudo romper el cero. El Calamar empató con 12 puntos al escolta Estudiantes y está tercero, mientras que Defensa sigue invicto en el Torneo Apertura y llegó a la cuarta posición, con 11 unidades.