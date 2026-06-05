La muerte de Indio Solari conmocionó al mundo de la música y despertó recuerdos sobre distintos capítulos de su vida. Entre ellos aparece una curiosidad poco conocida: el origen de un apodo que lo acompañó durante décadas y que, en realidad, nació mucho antes de que se convirtiera en una figura central del rock nacional. Detrás de ese nombre hay un reconocido futbolista que brilló en River Plate y dejó una huella en el deporte argentino.

En su libro autobiográfico Recuerdos que mienten un poco, Carlos Alberto Solari reveló que el sobrenombre no surgió por decisión propia. Según explicó, durante su juventud en La Plata comenzó a ser llamado “Indio” por quienes lo rodeaban. Con el tiempo descubrió que el apodo estaba relacionado con Jorge Raúl Solari, exjugador y entrenador que ya era una figura conocida en el fútbol argentino.

Cuando el futuro líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota recibió ese nombre, todavía estaba lejos de la fama. Era un joven artista dedicado al dibujo y las artesanías, mientras intentaba encontrar su camino creativo. Sin embargo, el apellido en común con el futbolista hizo que amigos y conocidos trasladaran naturalmente el apodo que ya identificaba al deportista.

El icónico apodo del Indio Solari

La figura de Jorge Solari tenía una enorme popularidad en aquellos años. Tras debutar en Newell’s Old Boys, se destacó en Vélez Sarsfield y luego construyó una etapa importante en River Plate, donde disputó más de un centenar de partidos. Además, integró la Selección Argentina que participó del Mundial de Inglaterra 1966, consolidando una carrera muy respetada.

Aunque más tarde ganó la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, todo indica que el apodo ya estaba instalado antes de esa consagración. De hecho, mientras el futbolista brillaba en el club de Núñez, el joven Carlos Solari comenzaba a ser conocido entre sus amigos como “Indio”, una coincidencia llamativa considerando que siempre se declaró fanático de Boca Juniors.

Décadas después, el propio Jorge Solari fue consultado sobre esta curiosa conexión. Con humor aseguró que él era el “Indio” original porque había nacido varios años antes y porque su sobrenombre ya era famoso en los años sesenta, mucho antes de que el músico alcanzara notoriedad con Los Redondos y luego como solista.

El icónico apodo del Indio Solari

La historia también tiene un origen todavía más antiguo. Según contó el exentrenador, durante su infancia en Rosario le decían “Indio” por su forma aguerrida de jugar al fútbol. Corría detrás de cualquier pelota, piedra o lata con una energía desbordante, y sus vecinos comenzaron a identificarlo de esa manera. Más tarde, compañeros, periodistas y relatores terminaron popularizando definitivamente el apodo.

Con la partida de Indio Solari, también vuelve a escena esta anécdota que une dos mundos apasionantes. Gracias a Jorge Solari, un histórico jugador de River Plate, nació un sobrenombre que terminó convirtiéndose en parte inseparable de la identidad de uno de los artistas más influyentes y queridos de la historia argentina.