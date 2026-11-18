A tres días de uno de sus cotejos más importantes del año, Boca emprendió viaje rumbo a Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y lo hizo con una particularidad: Rodolfo Arruabarrena decidió que los 33 futbolistas del plantel profesional formen parte de la delegación. La medida, con un sentido grupal, busca que todos acompañen al equipo en una definición trascendental para el Xeneize, que buscará volver a conseguir un título continental tras 18 años.

La decisión incluye tanto a los habituales titulares como a los juveniles, los jugadores que tienen menos participación y algunos que arrastran lesiones. Entre ellos está Adam Bareiro, quien espera llegar a formar parte del banco de suplentes luego de retornar de su lesión, y Rodrigo Battaglia, otro que llega con lo justo físicamente. La intención del cuerpo técnico es que todo el plantel sea parte de la experiencia y acompañe al equipo durante la preparación y el partido.

No todos estarán en el banco de suplentes

Aunque los 33 futbolistas viajarán a Barranquilla, no todos podrán integrar la lista para el encuentro. El reglamento de la Conmebol permite incluir a 23 jugadores en la planilla oficial: los once titulares y doce suplentes. Por lo tanto, diez integrantes de la delegación quedarán afuera del banco.

El plantel se instalará en Colombia para completar los últimos entrenamientos antes del encuentro del sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 de Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, Boca enfrentará a Atlético Mineiro con el objetivo de volver a conquistar un título internacional que no obtiene desde el año 2005.