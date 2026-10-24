Defensa y Justicia se convirtió en el segundo clasificado a los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional junto con Instituto Atlético Central Córdoba, tras conseguir un valioso triunfo por 2 a 1 ante Talleres en Córdoba. Además, "El Halcón" quedó muy cerca de clasificarse a la Copa Sudamericana, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del certamen doméstico.

El equipo de Florencio Varela se impuso en el estadio Mario Alberto Kempes gracias a los goles de Leandro Fernández y Juan Manuel Gutiérrez, mientras que el uruguayo Agustín Álvarez Martínez, apodado el Canario, marcó el tanto de los locales.

Con esta victoria, Defensa y Justicia quedó segundo en el Grupo A, con 27 puntos, y en la tabla anual quedó a dos unidades de ingresar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Del otro lado, el clima en Talleres es cada vez más complicado. La crisis futbolística comienza a repercutir en lo institucional: el equipo cordobés está último en el Grupo A, con apenas nueve unidades, y también marcha muy abajo en la tabla anual.

Uno de los primeros focos del malestar de los hinchas fue el volante Matías Galarza, quien recibió silbidos de su propia parcialidad luego de declarar que es hincha de Boca Juniors. El club le aplicó una sanción económica y los simpatizantes volvieron a expresar su descontento con el exjugador de Argentinos Juniors.

El malestar de los hinchas también apunta al presidente Andrés Fassi, a quien cuestionan por el último mercado de pases. En las próximas semanas, se espera que la Comisión Directiva anuncie la incorporación de un mánager, en un contexto en el que el club necesita mejorar su situación de cara a la tabla de promedios de 2027.

Galarza intentó acallar las críticas con su manejo de la pelota y un remate que obligó a una gran intervención del arquero de Defensa y Justicia, Matías Borgogno. En el mediocampo cordobés, Federico Fattori se sumó a la tarea de recuperar y distribuir el balón para aprovechar la habilidad del juvenil Giovanni Baroni, quien generó preocupación en la defensa del equipo dirigido por Julio Vaccari.

Sin embargo, mientras a Talleres le costaba construir jugadas de ataque, Defensa generaba peligro con mayor facilidad gracias a David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Jeremías Lucco y Leandro Fernández, quienes encontraban espacios y exponían las falencias de la defensa local.

El Halcón parecía aprovechar el clima de tensión entre los hinchas y los jugadores de Talleres. Cada oportunidad desperdiciada por el equipo dirigido por Omar De Felippe era reprobada desde las tribunas del Mario Alberto Kempes.

A los 32 minutos del primer tiempo, el uruguayo Agustín Álvarez Martínez capturó un rebote en el centro del área y sacó un potente remate para vencer a Borgogno y poner en ventaja a la T.

Apenas comenzó el segundo tiempo, Defensa aprovechó una jugada por la derecha para llegar al empate. Tras una combinación con Gutiérrez, Leandro Fernández quedó en posición de remate y definió con un zurdazo bajo que sorprendió a Ezequiel Unsain para establecer el 1 a 1. Omar De Felippe reforzó el mediocampo con los ingresos de Mateo Cáceres y Lautaro Ortiz. Vaccari, en cambio, mantuvo el esquema, aunque buscó renovar el equipo con las entradas de Maximiliano Porcel y Aaron Molinas, exjugador de Boca Juniors.

El técnico del Halcón dejó en claro que iba por los tres puntos cuando dispuso los ingresos de Tiziano Perrota y Agustín Hausch. La apuesta dio resultado: a tres minutos del final, el lateral Valentín Loza avanzó por un costado del área y habilitó a Gutiérrez, quien encaró al arquero y definió con un potente remate al segundo palo para sellar el 2 a 1.

En los últimos minutos, los hinchas de Talleres hicieron sentir su enojo con cánticos de “que se vayan todos”, dirigidos tanto a los jugadores como a los dirigentes.